Foto-Foto Okezone Goes to Campus UIN Jakarta, Literasi Medsos di Era Digital

JAKARTA - Di era digital, para pemuda atau biasa dipanggil gen Z harus bijak dalam menggunakan atau mengonsumsi media sosial. Berbagai konten harus bisa disaring dan menghindari hoax. Okezone goes to Campus bersama FIKES UIN Jakarta hadir untuk membahas topik ini, Jumat (22/12/2023).

Tak dapat dipungkiri bahwa sosial media memberikan banyak benefit bagi para penggunanya. Mulai dari awareness, social listening, feedback, more reach hingga customer atau followers. Lewat sosial media berbagai informasi dapat didengar dan menjadi viral.

Sosial media juga menjangkau banyak kalangan tanpa adanya pembatas. Seseorang dapat memberi atau melontarkan tanggapan dalam waktu kurang dari satu menit. Penambahan followers atau subscriber juga menjadi hal yang banyak dicari karena dapat menumbuhkan benefit lebih seperti AdSense.

Goes to Campus kali ini mengangkat tema “Boost Your Revenue with Social Media”. Acara kali ini dihadiri oleh, Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Narila Mutia Nasir, Redaktur Pelaksana Okezone.com Kemas Irawan Nurrachman, Head of Social Media MNC Portal Indonesia Royandi Hutasoit, Wakil Pimpinan Redaksi Okezone.com Rani Hardjanti, dan Dekan FIKES UIN Jakarta Prof Zilhadia, dan juga Encep Dimyati sebagai Kabag FIKES UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wakil Pimpinan Redaksi Okezone.com Rani Hardjanti sebagai Keynote Speech mengatakan Okezone sebagai portal nasional menjadi salah satu media yang juga memanfaatkan media sosial dalam ekosistem bekerja. Berita Okezone bisa menjadi populer dan viral di media sosial.