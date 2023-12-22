Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Foto-Foto Okezone Goes to Campus UIN Jakarta, Literasi Medsos di Era Digital

Asla Lupanda , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |22:01 WIB
Foto-Foto Okezone Goes to Campus UIN Jakarta, Literasi Medsos di Era Digital
Okezone Goes To Campus UIN menghadirkan narasumber membahas literasi digital dan media sosial (Foto: Andhika Pradnya Dirgayusa)
A
A
A

JAKARTA - Di era digital, para pemuda atau biasa dipanggil gen Z harus bijak dalam menggunakan atau mengonsumsi media sosial. Berbagai konten harus bisa disaring dan menghindari hoax. Okezone goes to Campus bersama FIKES UIN Jakarta hadir untuk membahas topik ini, Jumat (22/12/2023).

Tak dapat dipungkiri bahwa sosial media memberikan banyak benefit bagi para penggunanya. Mulai dari awareness, social listening, feedback, more reach hingga customer atau followers. Lewat sosial media berbagai informasi dapat didengar dan menjadi viral.

Sosial media juga menjangkau banyak kalangan tanpa adanya pembatas. Seseorang dapat memberi atau melontarkan tanggapan dalam waktu kurang dari satu menit. Penambahan followers atau subscriber juga menjadi hal yang banyak dicari karena dapat menumbuhkan benefit lebih seperti AdSense.

Goes to Campus kali ini mengangkat tema “Boost Your Revenue with Social Media”. Acara kali ini dihadiri oleh, Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Narila Mutia Nasir, Redaktur Pelaksana Okezone.com Kemas Irawan Nurrachman, Head of Social Media MNC Portal Indonesia Royandi Hutasoit, Wakil Pimpinan Redaksi Okezone.com Rani Hardjanti, dan Dekan FIKES UIN Jakarta Prof Zilhadia, dan juga Encep Dimyati sebagai Kabag FIKES UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

 BACA JUGA:

Wakil Pimpinan Redaksi Okezone.com Rani Hardjanti sebagai Keynote Speech mengatakan Okezone sebagai portal nasional menjadi salah satu media yang juga memanfaatkan media sosial dalam ekosistem bekerja. Berita Okezone bisa menjadi populer dan viral di media sosial.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/65/3087118/riwayat-pendidikan-mohammed-shabat-dokter-palestina-lulusan-uin-syarif-hidayatullah-yang-gugur-di-gaza-OckVw2fooc.jpg
Riwayat Pendidikan Mohammed Shabat, Dokter Palestina Lulusan UIN Syarif Hidayatullah yang Gugur di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/65/3073473/imam-besar-masjid-nabawi-beri-kuliah-umum-di-uin-syarif-hidayatullah-EZ9D3Bqrq9.jpg
Imam Besar Masjid Nabawi Beri Kuliah Umum di UIN Syarif Hidayatullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/65/3031773/uin-jakarta-buka-spmb-mandiri-2024-cek-jadwal-hingga-11-lokasi-ujian-ZAT7mwDsjL.png
UIN Jakarta Buka SPMB Mandiri 2024, Cek Jadwal hingga 11 Lokasi Ujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/65/3005389/ikaluin-ajak-masyarakat-pilih-alumni-uin-jakarta-berprestasi-NAHZkc9vPl.jpg
IKALUIN Ajak Masyarakat Pilih Alumni UIN Jakarta Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/65/2963466/kisah-2-mahasiswa-lulus-pendidikan-dokter-lakukan-penelitian-bersama-stanford-university-qUnVZQk2Sx.jpg
Kisah 2 Mahasiswa Lulus Pendidikan Dokter, Lakukan Penelitian Bersama Stanford University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/65/2963480/kisah-amadea-lulus-dengan-ipk-tertinggi-hasil-belajar-14-jam-sehari-dan-aktif-organisasi-95552GBkT1.jpg
Kisah Amadea, Lulus dengan IPK Tertinggi Hasil Belajar 14 Jam Sehari dan Aktif Organisasi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement