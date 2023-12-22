Okezone Goes to Campus UIN: Medsos Jadi Ladang Cuan untuk Gen Z

JAKARTA - Di era digital, para pemuda atau biasa dipanggil gen Z semakin tertarik dengan media sosial. Bukan hanya untuk mencari hiburan, kini sosial media dapat menjadi sumber cuan bagi para gen Z ini.

Okezone goes to Campus bersama FIKES UIN Jakarta hadir untuk membahas topik ini. Bersama Head of Social Media MNC Portal Indonesia, Royandi Hutasoit menyampaikan mengenai benefit, konten yang banyak diputas hingga sosial media strategic untuk memudahkan para gen Z dalam memanfaatkan sosial media.

BACA JUGA:

Tak dapat dipungkiri bahwa sosial media memberikan banyak benerfit bagi para penggunanya. Mulai dari awareness, social listening, feedback, more reach hingga more custumer atau followers. Lewat sosial media berbagai informasi dapat didengar dan menjadi viral.

"Sosial media juga menjangkau banyak kalangan tanpa adanya pembatas Seorang dapat memberi atau melontarkan tanggapan dalam waktu kurang dari satu menit. Penaambahan followers atau subscriber juga menjadi hal yang banyak dicari karena dapat menumpuhkan benenit lebih seperi AdSense," ujarnya dalam sambutannya, Jumat (22/12/2023).

BACA JUGA:

Royandi Hutasoit juga menyampaikan jika ingin konten yang dibuat dilirik oleh para pengguna dapat menggunakan video kurang dari satu menit. Hal ini banyak ditampilkan di TikTok atau bahkan di YouTube short.

Tak hanya keuntungan sosial media, kata dia, seorang kreator juga harus memiliki strategi di dalamnya. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah dengan tidak melakukan spam konten.