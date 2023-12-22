Okezone Goes to Campus UIN: Cegah Depresi dan Bullying dengan Bijak Bermain Medsos

JAKARTA - Salah satu fungsi media sosial selain menjadi sarana hiburan, bisa juga menjadi sarana edukasi. Hal itu dikupas dalam Okezone Goes to Campus UIN Jakarta yang membahas edukasi literasi digital dan media sosial. Isu kekinian yang sedang viral di media sosial adalah terkait kesehatan mental, salah satunya adalah bullying dan depresi.

Dalam pidatonya, Dosen FIKES UIN Jakarta, Narila Mutia Nasir berbagi tips menjelaskan dampak sosial media bagi masyarakat. Menurutnya, selain sebagai hiburan, media sosial juga dapat menjadi alat komunikasi dalam mengedukasi khalayak luas.

Salah satu hal yang dapat dimanfaatkan dari sosial media adalah dalam memberikan edukasi di bidang kesehatan. Di era sekarang, informasi kesehatan dapat dilihat melalui sosial media.

Pihaknya berbagi mengenai tips dan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam mengedukasi lewat sosial media. Dia mengatakan dampak baik yang dihasilkan dari bersosial media adalah mudahnya menyebarkan dan melihat informasi dengan cepat.

Namun, di sisi lain media sosial juga dapat menimbulkan dampak buruk seperti depresi. Hal ini disebabkan banyaknya kasus bullying yang ada di media sosial yang menyebabkan hilangnya kepercayaan diri hingga berujung depresi.

Tips Kampanye Positif di Media Sosial

Dalam melakukan kampanye di media sosial dalam lingkup kesehatan dapat dilakukan dengan menentukan beberapa hal terlebih dahulu. Seperti menentukan pesan dan kebutuhan target, membungkus konten dengan pesan yang spesifik, memilih platform media sosial yang cocok dengan target, melakukan kolaborasi, melakukan evaluasi secara berkala dan melakukan sharing konten secara reguler.

Hal yang harus diperhatikan sebelum kampanye melalui sosial media adalah kapasitas diri. Seorang yang ingin mengedukasi harus memiliki materi dan menguasainya. Dengan begitu masyarakat akan dapat membangun kepercayaan kepada creator.