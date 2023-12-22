Bambang Pramujati Terpilih sebagai Rektor ITS Periode 2024-2029

SURABAYA - Bambang Pramujati terpilih sebagai rektor periode 2024-2029 dalam Pemilihan Rektor (Pilrek) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) telah mencapai puncaknya. Dalam pesta demokrasi lima tahunan ITS ini, Bambang Pramujati resmi terpilih sebagai Rektor ITS periode 2024-2029 berdasarkan hasil rapat pleno Majelis Wali Amanat (MWA) ITS di Jakarta, Rabu (20/11/2023) lalu.

Ketua MWA ITS Prof Mohammad Nuh mengatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan pemungutan suara MWA ITS terhadap tiga calon rektor (carek) yang telah tersaring sebelumnya di tingkat Senat Akademik ITS. Lelaki yang kerap disapa Nuh ini menambahkan, pada total 23 hak suara turut mencakup suara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI. Melalui tahap ini, Bambang Pramujati yang berasal dari Departemen Teknik Mesin memperoleh 15 suara, Agus Muhammad Hatta dari Departemen Teknik Fisika sebanyak 6 suara, dan Machsus dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil mendapat 1 suara.

Meski keputusan akhir diambil melalui pemungutan suara, mantan Mendikbud RI tahun 2009-2014 ini mengatakan bahwa hasil yang didapatkan tetap selaras dengan mufakat atas harapan untuk memajukan ITS. Menurut Nuh, setiap tahapan proses dalam ajang demokrasi ITS ini telah berjalan sesuai dengan asas pilrek.

“Mulai dari kebersamaan, transparansi dan akuntabel, meritokrasi, hingga musyawarah untuk mufakat,” urainya.

Melanjutkan paparannya, Nuh mengatakan bahwa dalam setiap proses yang berjalan seluruh calon rektor telah menunjukan kegigihan untuk melanjutkan dan terus meningkatkan kualitas ITS. Menurutnya, berbagai inovasi yang diusung memiliki andil untuk mencapai kemandirian finansial ITS.

“Tentunya, seluruhnya akhirnya bermuara pada visi bersama untuk mewujudkan ITS sebagai tonggak menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.