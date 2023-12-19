Dampingi Presiden Jokowi, PPI Jepang Terlibat Aktif Sukseskan KTT ASEAN - Jepang

JAKARTA - Hubungan antara Jepang dan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) telah berlangsung lebih dari setengah abad. Banyak lahir sejarah dan pencapaian yang signifikan dibidang ekonomi, teknologi dan budaya.

Awal mula kemitraan Jepang dan ASEAN dimulai dengan Forum ASEAN-Jepang tentang Karet Sintetis yang dihelat pada November 1973. Sejak itu “kemitraan hati ke hati” antara Pemerintah Jepang dan ASEAN berjalan erat.

Inisiatif “kemitraan hati ke hati” pertama kali digaungkan oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Takeo Fukuda pada tahun 1977. Inisiatif PM Jepang periode 1976-1978 ini didasari oleh potensi ASEAN bagi Jepang sebagai rekan kerja sama ekonomi, pembangunan dan perdamaian. Inisiatif Fukuda atau yang populer disebut Doktrin Fukuda menekankan pengembangan bidang pendidikan, investasi dan transfer teknologi yang memungkinkan negara-negara ASEAN mempercepat proses industrialisasi dinegaranya masing-masing.

Tahun 2023 Indonesia menjadi keketuaan ASEAN. Di tahun 2023 pula kerja sama Jepang dan ASEAN berusia 50 Tahun. Untuk memperingati hal ini diadakanlah KTT Perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang, dengan tema “Golden Friendship, Golden Opportunity” pada 16-18 Desember 2023 di Tokyo Jepang.