Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Dampingi Presiden Jokowi, PPI Jepang Terlibat Aktif Sukseskan KTT ASEAN - Jepang

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |23:43 WIB
Dampingi Presiden Jokowi, PPI Jepang Terlibat Aktif Sukseskan KTT ASEAN - Jepang
Presiden Jokowi bersama PPI Jepang (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan antara Jepang dan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) telah berlangsung lebih dari setengah abad. Banyak lahir sejarah dan pencapaian yang signifikan dibidang ekonomi, teknologi dan budaya.

Awal mula kemitraan Jepang dan ASEAN dimulai dengan Forum ASEAN-Jepang tentang Karet Sintetis yang dihelat pada November 1973. Sejak itu “kemitraan hati ke hati” antara Pemerintah Jepang dan ASEAN berjalan erat.

Inisiatif “kemitraan hati ke hati” pertama kali digaungkan oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Takeo Fukuda pada tahun 1977. Inisiatif PM Jepang periode 1976-1978 ini didasari oleh potensi ASEAN bagi Jepang sebagai rekan kerja sama ekonomi, pembangunan dan perdamaian. Inisiatif Fukuda atau yang populer disebut Doktrin Fukuda menekankan pengembangan bidang pendidikan, investasi dan transfer teknologi yang memungkinkan negara-negara ASEAN mempercepat proses industrialisasi dinegaranya masing-masing.

Tahun 2023 Indonesia menjadi keketuaan ASEAN. Di tahun 2023 pula kerja sama Jepang dan ASEAN berusia 50 Tahun. Untuk memperingati hal ini diadakanlah KTT Perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang, dengan tema “Golden Friendship, Golden Opportunity” pada 16-18 Desember 2023 di Tokyo Jepang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193096//ijazah_jokowi-DG3r_large.jpg
Kubu Roy Suryo Duga Ada Manuver Bikin Kasus Ijazah Jokowi Seolah-olah Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193089//refli_harun-MAmx_large.jpg
Refly Harun Pastikan Roy Suryo Cs Tak Sudi Minta Maaf ke Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193080//jokowi_mania-vZwI_large.jpg
Ketum Joman Yakin Jokowi Maafkan Roy Suryo Cs, tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444//letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192232//tni-tCxy_large.jpg
Rekam Jejak Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191675//presiden_jokowi-X2Pr_large.jpg
Respons Jokowi soal Ijazah Miliknya Ditunjukkan ke Roy Suryo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement