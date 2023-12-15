Psikiater Ungkap Fenomena Kasus Bunuh Diri Bisa Menular

JAKARTA – Menanggapi kasus pembunuhan anak yang dilakukan seorang ayah di Jagakarsa, Jakarta Selatan, seorang psikiater mengungkapkan bahwa kasus kriminal semacam ini dapat menular. Mengapa bisa menular?

Tersangka berinisial PD nekat membunuh keempat anaknya dan melakukan percobaan bunuh diri. Motif pembunuhan dan percobaan bunuh diri ini lantaran PD cemburu terhadap istrinya. Ternyata perilaku membunuh dan bunuh diri ini dapat menular.

Kepada Okezone, Jumat (15/12/2023), Psikiater dan Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RSJ dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor, Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Nova Riyanti Yusuf menjelaskan bahwa pada kasus di atas pelaku merasa memiliki penderitaan yang sama dengan anggota keluarga, kemudian menganggap membunuh dan bunuh diri sebagai solusi. Ia juga menjelaskan bahwa pihak berwenang dapat melakukan visum psikologis untuk menemukan alasan utama pembunuhan. Visum psikologis ini nantinya menghasilkan visum et repertum et psikiatrikum, yang nantinya menjadi bahan pertimbangan penegak hukum untuk menetapkan hukuman pada pelaku.

Dokter Nova menambahkan bahwa kasus ini dapat menular. Fenomena ini dikenal dengan The Werther Effect. Kisah dibalik fenomena ini berlangsung sekitar akhir abad ke-18, dimana seorang penulis terkenal bernama Goethe menerbitkan novel berjudul The Sorrows of Young Werther. Dalam novel tersebut dikisahkan bahwa Werther sengaja mengakhiri hidup karena cintanya pada sang kekasih kandas.