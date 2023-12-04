Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

6 Cara Mudah Bikin CV dan Lamaran Kerja Pakai AI

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:15 WIB
6 Cara Mudah Bikin CV dan Lamaran Kerja Pakai AI
Cara mudah membuat CV dan lamaran kerja pakai AI (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Setelah lulus kuliah, kamu biasanya sedang menyebar CV dan lamaran kerja ke sejumlah perusahaan. Gimana sih supaya bikin CV dan lamaran kerja yang menarik? Sekarang bisa pakai Artificial Intelligence (AI) lho!

Nah berikut ini ada beberapa aplikasi AI yang bisa dimanfaatkan untuk membuat CV versi situs Tech, Senin (4/12/2023). Perlu dicatat beberapa AI ini ada yang gratis ada juga yang berbayar. Apa saja sih?

 BACA JUGA:

Cara Membuat Lamaran Kerja Pakai AI

1. Zety Resume Builder

Zety Resume Builder memiliki banyak pilihan warna dan template yang bisa disesuaikan dengan selera pengguna. Menariknya Zety Resume Builder bisa melakukan penyesuaian otomatis antara teks dan bagian-bagian yang diinginkan.

Kemudahan dalam penggunaan membuat Zety Resume Builder sangat disukai oleh banyak orang. Terakhir Zety Resume Builder juga masih bisa diedit begitu ada kekurangan. Jadi pengguna tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membuat CV lagi.

 

2. KickResume

KickResume merupakan pembuatan CV atau resume secara generatif. Jadi pengguna terlebih dulu berkomunikasi dengan otak pintar yang ada di KickResume. Dari situ nanti akan disediakan contoh halaman CV yang sesuai dengan percakapan yang dilangsungkan sebelumnya.

Menariknya KickResume akan memberikan skor penilaian dari setiap CV yang dibuat. Jadi setidaknya pengguna bisa mendapat bayangan apakah CV tersebut bisa menarik perhatian atau tidak.

 BACA JUGA:

3. Resumemaker.ai

Resumemaker merupakan salah satu aplikasi pembuatan CV dengan AI yang sangat personal. Jadi tidak ada CV generik atau terlalu umum yang bisa digunakan semua orang. Pengguna akan langsung dibuatkan CV sesuai dengan kebutuhan tanpa ada kemungkinan mirip dengan CV lain.

Hingga knii Resumemaker.ai telah membuat 1.300 CV berdasarkan pesanan. Masalahnya untuk menggunakan jasa aplikasi ini harus berbayar. Biaya sebesar USD23,75 atau mencapai Rp360.000-an per tiga bulan. Tidak terlalu mahal karena hasilnya memang sangat meyakinkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement