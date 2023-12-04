6 Cara Mudah Bikin CV dan Lamaran Kerja Pakai AI

JAKARTA - Setelah lulus kuliah, kamu biasanya sedang menyebar CV dan lamaran kerja ke sejumlah perusahaan. Gimana sih supaya bikin CV dan lamaran kerja yang menarik? Sekarang bisa pakai Artificial Intelligence (AI) lho!

Nah berikut ini ada beberapa aplikasi AI yang bisa dimanfaatkan untuk membuat CV versi situs Tech, Senin (4/12/2023). Perlu dicatat beberapa AI ini ada yang gratis ada juga yang berbayar. Apa saja sih?

Cara Membuat Lamaran Kerja Pakai AI

1. Zety Resume Builder

Zety Resume Builder memiliki banyak pilihan warna dan template yang bisa disesuaikan dengan selera pengguna. Menariknya Zety Resume Builder bisa melakukan penyesuaian otomatis antara teks dan bagian-bagian yang diinginkan.

Kemudahan dalam penggunaan membuat Zety Resume Builder sangat disukai oleh banyak orang. Terakhir Zety Resume Builder juga masih bisa diedit begitu ada kekurangan. Jadi pengguna tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membuat CV lagi.

2. KickResume

KickResume merupakan pembuatan CV atau resume secara generatif. Jadi pengguna terlebih dulu berkomunikasi dengan otak pintar yang ada di KickResume. Dari situ nanti akan disediakan contoh halaman CV yang sesuai dengan percakapan yang dilangsungkan sebelumnya.

Menariknya KickResume akan memberikan skor penilaian dari setiap CV yang dibuat. Jadi setidaknya pengguna bisa mendapat bayangan apakah CV tersebut bisa menarik perhatian atau tidak.

3. Resumemaker.ai

Resumemaker merupakan salah satu aplikasi pembuatan CV dengan AI yang sangat personal. Jadi tidak ada CV generik atau terlalu umum yang bisa digunakan semua orang. Pengguna akan langsung dibuatkan CV sesuai dengan kebutuhan tanpa ada kemungkinan mirip dengan CV lain.

Hingga knii Resumemaker.ai telah membuat 1.300 CV berdasarkan pesanan. Masalahnya untuk menggunakan jasa aplikasi ini harus berbayar. Biaya sebesar USD23,75 atau mencapai Rp360.000-an per tiga bulan. Tidak terlalu mahal karena hasilnya memang sangat meyakinkan.