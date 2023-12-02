Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Bayu Krisnamurthi, Lulusan IPB Jadi Dirut Bulog

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |20:20 WIB
Riwayat Pendidikan Bayu Krisnamurthi, Lulusan IPB Jadi Dirut Bulog
Riwayat pendidikan Bayu Krisnamurthi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bayu Krisnamurthi resmi diangkat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Budi Waseso (Buwas). Lantas bagaimana sosok dan riwayat pendidikannya?

Dilansir dari laman resmi IPB University, Sabtu (2/12/2023), Bayu Krisnamurthi merupakan dosen di Departemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB). Lelaki kelahiran 18 Oktober 1964 di Manado, Sulawesi Utara ini juga menyelesaikan pendidikan sarjana hingga doktoralnya di Institut Pertanian Bogor (IPB).

 BACA JUGA:

Bayu mendapatkan gelar sarjana agribisnisnya pada 1987. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister sains di bidang Ekonomi Pertanian pada 1991. Di tahun 1998, Bayu memperoleh gelar doktor di bidang Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Selain menjadi dosen di IPB, Bayu memiliki perjalanan karir yang beragam. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Pembangunan IPB pada tahun 2000 hingga 2005. Kemudian, ia diangkat menjadi Direktur Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB selama 2005-2006.

 BACA JUGA:

Selain berkarir di bidang akademik, Bayu juga mengeksplorasi sejumlah jabatan di institusi pemerintahan. Bayu pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada 2005-2008. Selain itu, ia juga pernah menjabat dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada 2009-2011, Bayu mengemban jabatan sebagai Wakil Menteri Pertanian. Saat perombakan kabinet pada 2011, ia kemudian menduduki posisi Wakil Menteri Perdagangan mendampingi Gita Wirjawan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
