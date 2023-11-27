Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ingin Belajar ke Luar Negeri, Pelajar dan Mahasiswa Penting Kantongi Sertifikat Vaksinasi Internasional

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |12:02 WIB
Ingin Belajar ke Luar Negeri, Pelajar dan Mahasiswa Penting Kantongi Sertifikat Vaksinasi Internasional
Kuliah di luar negeri penting kantongi sertifikat vaksinasi internasional (Foto: Mayo Clinic)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu syarat melakukan perjalanan dan kuliah di luar negeri adalah sehat jasmani dan rohani. Sejak era pandemi Covid-19, masyarakat mulai melek kesehatan. Salah satunya adalah vaksinasi.

Vaksin Internasional biasanya direkomendasikan terutama bagi yang ingin berpergian ke negara yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi juga menjadi prioritas utama untuk pelajar yang melakukan studi di luar negeri agar pelajar dapat terlindungi dari penyakit menular yang mungkin dapat mengganggu proses studi.

Selain wisatawan dan pelajar, calon jemaah umrah juga disarankan menerima vaksin, yaitu vaksin meningitis. Sejumlah vaksin yang penting diperoleh tubuh yakni Vaksin Hepatitis A dan B, Vaksin Varicella (Cacar), Vaksin Influenza, Vaksin Tetanus, Vaksin Campak dan sebagainya.

“Pelajar yang sedang menempuh studinya di luar negeri, biasanya diwajibkan menerima beberapa jenis vaksin tertentu. Namun tentu saja vaksin yang perlu dilengkapi setiap negara bisa berbeda-beda. Kemudian untuk para wisatawan juga dapat menerima vaksin yellow fever yang diperuntukkan untuk melindungi dari demam kuning dan untuk calon jamaah umrah disarankan menerima vaksin meningitis,” ungkap Ardiansyah selaku Direktur PT Millenia Dharma Insani Klinik Mitrasana dengan induk PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) kepada Okezone.com, Senin (27/11/2023).

Apa Itu Demam Kuning?

Ardiansyah menambahkan, demam kuning merupakan penyakit endemik di beberapa negara Afrika dan Amerika Selatan sehingga wisatawan yang bepergian ke daerah tersebut diwajibkan menerima vaksin yellow fever dan memerlukan bukti berupa Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV).

Halaman:
1 2
