JAKARTA - Contoh teks diskusi singkat dan strukturnya berikut ini bisa menjadi referensi kamu yang sedang mempelajari sebuah teks diskusi.

Teks diskusi merupakan sebuah karya tulis yang membahas terkait masalah, pendapat, argumen dari sekelompok orang. Dalam praktiknya, menuangkan ide, pendapat dan gagasan pasti terdapat pro dan kontra.

Oleh karena itu, fungsi dari teks diskusi dilakukan untuk mencari solusi dan kesepakatan ide, argumen atau pendapat. Lantas, bagaimana cara membuat teks diskusi singkat dan baik dan benar?

Contoh Teks Diskusi Singkat

Sebelum memulainya kamu perlu tahu lebih dulu bahwa struktur teks diskusi dibagi menjadi tiga bagian, yakni isu, argumen, dan simpulan atau saran. Berikut beberapa contoh teks diskusi singkat.

1. Contoh Teks Diskusi tentang Pembelajaran

Tatap Muka saat Pandemi Covid-19

Isu:

Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, sekolah, dan juga orang tua terkait pembelajaran tatap muka di sekolah di masa pandemi Covid-19. Bila ketiga pihak tersebut sudah memberikan izin, maka siswa bisa masuk sekolah seperti biasa dengan mematuhi protokol kesehatan. Pembelajaran secara online tidak berjalan dengan efektif seperti pembelajaran tatap muka.

Argumen:

Masing-masing daerah mempunyai tingkat penyebaran Covid-19 yang berbeda. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pada daerahnya masing-masing terkait pandemi Covid-19. Untuk daerah yang sudah memasuki zona hijau, sebaiknya sudah mengadakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Selain itu, pihak sekolah dan juga orang tua harus turut menjaga keamanan siswa selama belajar tatap muka.

Argumen Menentang:

Walaupun sudah memasuki zona hijau, namun penyebaran di klaster sekolah masih tetap tinggi. Harus ada relasi antara pemerintah daerah, sekolah dan orang tua. Karena orang tua akan berhadapan dengan pilihan efektivitas pembelajaran atau keselamatan siswa. Padahal kedua dapat berjalan dengan beriringan. Kemendikbud harusnya bisa merumuskan kurikulum pembelajaran online yang tidak memberikan beban untuk mental siswa selama Covid-19 masih ada.

Kesimpulan:

Kemendikbud memberikan izin kepada sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan beberapa syarat. Beban tugas belajar online selama pandemi mengganggu kesehatan mental siswa. Untuk itu Kemendikbud perlu membuat kurikulum pembelajaran online yang ramah dengan kesehatan mental siswa.

2. Contoh Teks Diskusi tentang Pergaulan Bebas

Isu:

Di zaman sekarang, remaja amat mudah untuk bergaul di luar pemikiran kita. Kenakalan remaja semakin lama semakin menjadi. Banyak orang tua yang sudah melarang anaknya keluar malam sebab mereka takut mereka akan melakukan tindakan yang tidak wajar. Tetapi, ada juga orang tua yang telah membebaskan anaknya untuk keluar di waktu malam hari.

Argumentasi:

Pergaulan bebas pada remaja seperti ini ada sisi positifnya. Antara lain remaja akan memperoleh teman baru, hubungan antar teman akan semakin akrab serta mereka dapat berbagi pengalaman dan juga pengetahuannya.

Melihat banyaknya sisi positif, tetapi juga memiliki banyak sisi negatif dari adanya pergaulan bebas remaja ini.

Kesimpulan :

Berbagai masalah pergaulan bebas remaja ini terjadi sebab kurangnya perhatian dari orang tua. Sehingga para remaja menjadi tidak terawat serta terjerumus ke dalam hal tidak baik seperti seks bebas, narkoba, dan yang lainnya.

Hingga pada akhirnya membuat prestasi siswa di sekolah menurun karena tidak bisa berkonsentrasi dengan baik ketika pembelajaran dimulai.

Untuk menghadapi pergaulan bebas remaja sekarang ini, maka para remaja juga harus pandai dalam menjaga diri. Mereka harus dapat membedakan mana pergaulan yang baik dengan yang buruk. Tak hanya itu, dibutuhkan juga pengawasan dari orang tua. Mereka harus terus mengawasi anak – anak mereka supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan negatif.

3. Contoh Teks Diskusi tentang Pendidikan

Isu:

Dengan keberadaan internet memang memiliki banyak keuntungan khususnya di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Kemudahan dalam mendapatkan informasi apa pun dari yang positif hingga negatif bisa dapat diperoleh dengan mudah lewat teknologi internet. Semua kalangan dapat merasakan manfaat itu termasuk dalam kalangan pelajar. Untuk pelajar, internet juga memiliki dampak positif serta negatifnya tersendiri.

Argumen:

Melihat dari dampak positifnya, melalui internet para pelajar bisa mendapatkan banyak ilmu yang dapat dipelajari. Kebanyakan tugas sekolah sekarang ini memang dapat dikerjakan hanya dengan mengandalkan internet. Hal itu memang sudah tak mungkin dipungkiri lagi. Tetapi yang harus diperhatikan oleh para pelajar adalah memakainya dengan cara yang lebih bijak.

Di balik hal itu, internet juga dapat berdampak buruk pada para pelajar sebagai contoh konten pornografi. Beragam situs pornografi juga kian semakin mudah dijumpai di laman internet.

Dampak dari situs tersebut tak tidak juga akan mempengaruhi user internet dewasa, tetapi juga pada kalangan pelajar. Sebab situs tersebut diduga banyak dikunjungi oleh para pelajar yang rata – rata berada di bawah umur.

Kesimpulan :

Oleh sebab itu adanya himbauan untuk seluruh pihak guna menyelesaikan permasalahan itu. Terutama untuk para orang tua dan juga guru agar bekerja sama mencegah dampak negatif yang dapat dipicu oleh internet. Contohnya dengan cara mengawasi anak didik mereka dalam memilih konten internet yang berkualitas.

Peran orang tua juga amat penting, sebab orang tua yang selalu mengawasi anak pada saat di rumah. Orang tua pula bisa memberikan pengertian kepada anak terkait dampak yang diberikan oleh internet agar anak bisa memilah informasi penting dan tidak penting di sana.