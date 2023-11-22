Nyamuk Wolbachia Ternyata Tak Hanya Menghisap Darah, Ini Penjelasannya

JAKARTA – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah membuat keputusan untuk menyebar nyamuk Wolbachia di lima wilayah di Indonesia. Nyamuk Wolbachia sendiri terbukti efektif dalam menghambat penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) dan sudah banyak daerah yang mulai membudidayakan nyamuk Wolbachia. Tidak sedikit pihak yang sudah mulai melakukan studi cara beternak nyamuk Wolbachia tersebut.

Wolbachia sendiri bukan termasuk ke dalam salah satu jenis nyamuk namun nama Wolbachia adalah sebuah bakteri alami yang hanya dapat hidup di dalam tubuh serangga. Bakteri Wolbachia ini kemudian disuntikkan ke telur nyamuk yang nantinya akan berkembang biak menjadi nyamuk Wolbachia.

Melansir melalui situs resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kemkes.go.id pada Rabu (22/11/2023), teknologi Wolbachia ini sendiri telah diteliti sejak 211 oleh World Mosquito Program (WMP) dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Wolbachia terbukti ampuh dalam menahan replikasi virus dengue dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti, sehingga virus tersebut tidak dapat menular ke dalam tubuh manusia.

Meski banyak pihak menganggap bahwa nyamuk ini adalah hasil rekayasa genetik, tetapi Kemenkes telah menampik rumor tersebut. Dalam pernyataan resmi di situs Kementerian Kesehatan, mereka menyatakan bahwa Wolbachia adalah bakteri alami yang dalam pengembangannya tidak menggunakan teknologi rekayasa genetika.

Edukasi mengenai pengembangbiakan nyamuk Wolbachia sendiri sudah mulai dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Kota Bandung, tepatnya Kecamatan Ujung Berung, menjadi salah satu daerah yang sudah mulai mendapatkan pemahaman mengenai ternak nyamuk Wolbachia.

Apa dan bagaimana proses dari pengembangbiakan nyamuk Wolbachia sendiri telah diberitahukan melalui sebuah video yang diunggah oleh Kemenkes di berbagai platform media sosial milik mereka. Video tersebut menunjukan bagaimana cara memberi makan nyamuk Wolbachia.