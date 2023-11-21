Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Ini 5 Fakta Unik Nyamuk Wolbachia

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |06:07 WIB
Viral! Ini 5 Fakta Unik Nyamuk Wolbachia
Fakta nyamuk wolbachia yang viral untuk menekan penularan DBD (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Apakah kamu tahu nyamuk Wolbachia? Nyamuk ini dibiakkan untuk membasmi penyebaran penyakit yang dibawa oleh nyamuk chikungunya, zika, dan demam kuning. Penasaran bagaimana nyamuk Wolbachia? Simak laporannya berikut ini!

Dilansir dari Gates Notes, Rabu (21/11/2023), nyamuk Wolbachia adalah nyamuk yang membawa bakteri Wolbachia. Bakteri ini dapat menyumbat penyebaran penyakit mematikan yang disebabkan oleh nyamuk dengan bakteri lain.

Program pembiakan nyamuk Wolbachia disebut dengan Program Nyamuk Dunia. Hal ini bertujuan untuk bertujuan untuk menyebarkan bakteri Wolbachia yang dapat menghalangi virus zika, chikungunya, dan demam kuning menular kepada manusia. Nantinya, nyamuk Wolbachia yang disebarkan akan kawin silang dengan nyamuk pembawa bakteri berbahaya sehingga menyumbat penyebarannya pada manusia.

Sungguh sebuah solusi pemberantasan penyakit yang unik, bukan? Selain metode yang digunakan unik, nyamuk Wolbachia juga memiliki fakta-fakta unik. Penasaran apa saja? Yuk simak penjelasannya!

Fakta Nyamuk Wolbachia

 

1. Dapat menyumbat penyebaran penyakit pada manusia

Dengan membawa bakteri Wolbachia, nyamuk Wolbachia akan kawin silang dengan nyamuk pembawa penyakit dan menyebarkan bakteri Wolbachia. Bakteri ini dapat menghalangi virus zika, chikungunya, dan demam kuning menular kepada manusia. Sehingga, nyamuk-nyamuk yang ada tidak dapat menularkan penyakit tersebut pada manusia.

2. Dibiakkan di laboratorium

Para ilmuwan bekerja berjam-jam pada laboratorium yang lembab dan membiakkan jutaan nyamuk di sebuah laboratorium yang berlokasi di Medellín, Kolombia. Mereka memenuhi setiap kebutuhan nyamuk Wolbachia saat mereka bertumbuh dari larva, kepompong, hingga dewasa. Dengan menjaga suhu tetap tepat dan memberi mereka makanan dalam porsi besar berupa tepung ikan, gula, dan darah, nyamuk berkembang dengan pesat. Nyamuk Wolbachia yang sudah cukup usia, siap dilepasliarkan untuk kawin silang dengan nyamuk lain.

3. Dilepasliarkan di 11 negara

Melihat keunggulan nyamuk ini dalam memberantas penularan penyakit berbahaya pada manusia, nyamuk Wolbachia telah dilepaskan di 11 negara. Negara ini diantaranya Brasil, Kolombia, Meksiko, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, Australia, Fiji, Kiribati, Kaledonia Baru, dan Vanuatu.

