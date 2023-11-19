Terungkap! Penelitian Terbaru Ungkap Sphinx Mesir Tercipta dari Alam Semesta, Bukan Buatan Manusia

JAKARTA - Sebelum orang Mesir kuno menyempurnakan Sphinx Agung Giza, ada bukti kuat bahwa bangunan ini terbentuk karena adanya kekuatan alam. Penelitian membuktikan alam telah membantu mengukir bentuk kucing besar dari monumen ikonik tersebut dari sebongkah batu kapur.

Eksperimen dinamika fluida mengungkapkan bahwa struktur berbentuk 'singa berbaring' itu mungkin saja diukir bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh angin yang mengalir deras. Benarkah?

“Temuan kami menawarkan kemungkinan ‘kisah asal usul’ bagaimana formasi mirip Sphinx dapat muncul dari erosi,” kata fisikawan eksperimental dan matematikawan terapan Leif Ristroph dari New York University dilansir dari Science Alert, Minggu (19/11/2023).

“Percobaan laboratorium kami menunjukkan bahwa bentuk mirip Sphinx ternyata berasal dari material yang terkikis oleh arus deras,” katanya.

Spekulasi mengenai campur tangan alam dalam mengukir Sphinx bukanlah hal baru. Sejak tahun 1950-an, ada dugaan bahwa tubuh patung tersebut mungkin telah terlapuk oleh perairan kuno.

Meskipun ada cukup bukti untuk mengabaikan kemungkinan terjadinya hujan atau banjir, para ahli lain berpendapat bahwa angin – meskipun kurang kuat – mungkin telah mengikis bentuk keseluruhan dari campuran batuan yang tepat. Ide ini muncul pada awal tahun 1980-an, dengan skenario yang dikemukakan oleh mantan ahli geologi NASA bernama Farouk El-Baz.

“Para insinyur kuno mungkin telah memilih untuk membentuk kembali kepalanya sesuai dengan gambar raja mereka,” tulis El-Baz pada tahun 2001.

“Mereka juga memberinya tubuh mirip singa, yang terinspirasi oleh bentuk-bentuk yang mereka temui di gurun. Mereka harus menggali parit di sekitar tonjolan alam,” tuturnya.

Ristroph dan rekannya mencuci bongkahan tanah liat yang mengandung campuran potongan lunak dan keras dalam aliran air yang mengalir deras untuk meniru kekuatan angin guna melihat bentuk apa yang akan muncul. Mereka mendasarkan pergerakan air pada kondisi di daerah tersebut 4.500 tahun yang lalu (zaman Sphinx yang kontroversial), dan menggunakan pewarna untuk membantu melacak aliran dinamis di sekitar tanah liat yang terkikis.

“Faktanya, saat ini ada yang terlihat seperti hewan yang sedang duduk atau berbaring, sehingga mendukung kesimpulan kami,” kata Ristroph.

Tonjolan, sudut, lekukan, dan tekstur yardang yang tidak beraturan dirancang oleh kombinasi kekuatan angin, sudut, dan frekuensi, serta komposisi batu: bagian batu yang lebih lunak terkikis terlebih dahulu sehingga bagian yang lebih keras berbentuk acak terkena pengalihan. angin mengalir. Dalam kasus Sphinx, aliran yang lebih cepat disalurkan bersama-sama oleh 'kepala' dan 'cakar' yang lebih keras untuk menghantam bagian terdalam dari monolit batu kapur yang menghadap angin – 'leher' – sebelum aliran udara terbelah untuk mengalir di sekitar Sphinx. bahu kucing besar. Erosi Sphinx berlanjut hingga hari ini.