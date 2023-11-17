Bisakah Hewan Mengenali Dirinya Sendiri saat Bercermin?

JAKARTA - Tingkah lucu hewan terkadang menggemaskan. Bagaimana ya kira-kira jika masing-masing hewan menatap dirinya di cermin? Reaksinya pasti beragam. Apakah mungkin hewan mengenali dirinya saat bercermin?

Dilansir dari Science Times, Jumat (17/11/2023), di awal 1970, ilmuwan mulai menguji coba hal ini pada simpanse. Uji coba pengenalan cermin ini melibatkan berbagai jenis hewan mulai dari semut hingga pari manta.

Beberapa di antaranya, seperti primata, lumba-lumba, gajah, burung murai, dan pari manta, menunjukkan kesadaran diri. Meski mendapat respon positif dari hewan, sementara masih ada perdebatan mengenai keandalan tes tersebut. Tes cermin ini menggarisbawahi pentingnya menghargai keragaman bentuk kehidupan, dan memupuk rasa hormat tanpa memandang perbedaan.

Hewan yang Lulus Uji Cermin

Tes Pengenalan Diri Cermin pada hewan bertujuan untuk menilai kesadaran diri dengan menandai bagian tubuh hewan yang tidak terlihat, seperti kepala atau bahu. Tes ini melibatkan hewan yang secara spontan menggosokkan tanda tersebut saat melihat dirinya di cermin, menunjukkan pemahaman tentang "diri" versus "orang lain".

Selama uji cermin, para ilmuwan menandai tubuh hewan dan mengamati reaksinya di depan cermin. Hewan yang lewat biasanya menyesuaikan posisinya untuk memeriksa tanda baru, menunjukkan perhatian pada bagian tubuh yang ditandai. Bahkan jika ilmuwan tidak memperhatikan, hewan mungkin dapat bereaksi secara agresif atau penuh kasih sayang. Ilmuwan berpendapat bahwa mereka mungkin salah mengira bayangannya sebagai bayangan hewan lain.

Saat ini, sembilan spesies non-manusia, termasuk mamalia, ikan, dan primata seperti simpanse, orangutan, lumba-lumba, paus pembunuh, gajah, burung murai Eropa, pari manta, dan kuda, telah lulus uji cermin. Frans de Waal, seorang ahli primata, menekankan perlunya inspeksi diri secara spontan bagi hewan.