HOME EDUKASI SEKOLAH

5 Penyebab Terbesar Banyak Rayap di Rumah

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |19:28 WIB
5 Penyebab Terbesar Banyak Rayap di Rumah
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Mengulik penyebab terbesar banyak rayap di rumah ini terkadang membuat kesal penghuni.

Apalagi saat musim hujan terkadang beberapa rayap masuk ke dalam rumah hingga merusak beberapa fasilitas seperti pintu ataupun lemari.

Lantas apa penyebab terbesar banyak rayap di rumah? Berikut biang keroknya dilansir Termix, Rabu (15/11/2023):

1. Perawatan Drainase yang Tidak Tepat

Kelebihan kelembaban di sekitar pondasi rumah menjadi tempat yang sangat menarik bagi rayap untuk mencari makanan. Untuk menciptakan lingkungan yang kurang ramah bagi rayap, mulailah dengan memeriksa, membersihkan, dan memperbaiki saluran air hujan.

Pastikan tanah di sekitar pondasi rumah tetap kering dengan memperbaiki keran bocor atau pipa yang bocor. Alihkan air berlebih dari pondasi rumaj dengan menggunakan saluran air hujan, downspout, dan blok percikan yang berfungsi dengan baik.

Halaman:
1 2 3
