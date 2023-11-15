Ternyata Ini 2 Penyebab Kecoak Suka Terbang ke Arah Manusia

JAKARTA- Walau banyak yang jengkel, ternyata ada beberapa penyebab kecoak suka Terbang ke arah manusia dan selalu bikin jantung deg-degan.

Terasa sangat menjengkelkan rasanya jika di suatu tempat kalian menemui kecoak yang suka terbang ke arah manusia. Sebab kecoak merupakan hewan yang banyak ditakuti orang karena bentuknya yang seram, kotor serta menjijikan.

Tentu saja siapapun yang merasakan kondisi tersebut tentu membuat kaget dan histeris untuk menghindarinya. Namun selain itu kamu perlu tahu juga bahwa ternyata terdapat 2 penyebab kecoak suka terbang ke arah manusia.

Apa saja kira-kira penyebab utamanya? Simak ulasan satu ini bagi kamu yang penasaran sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (15/11/2023), terkait penyebab kecoak suka terbang ke arah manusia.

Ternyata Ini Penyebab Kecoak Suka Terbang ke Arah Manusia

Melansir dari laman sosial media Instagram Kemendikbud Ristek, dijelaskan setidaknya ada 2 penyebab mengapa kecoak suka terbang ke arah kita manusia, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kecoak Penerbang yang Buruk

Patut diketahui lebih lanjut bahwa meskipun kecoak memiliki sayap namun sesungguhnya hewan tersebut adalah penerbang yang sangat buruk. Sebab hewan satu ini tidak bisa mengontrol arah terbangnya.

Meskipun niatnya si kecoak ingin menghindari dari ancaman bahaya yang dibuat oleh manusia dengan cara terbang, namun hewan kecoak akan bermanuver tidak karuan tanpa arah bahkan cenderung terbang mendekati manusia.