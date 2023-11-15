Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ternyata Ini 2 Penyebab Kecoak Suka Terbang ke Arah Manusia

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:05 WIB
Ternyata Ini 2 Penyebab Kecoak Suka Terbang ke Arah Manusia
Ilustrasi untuk penyebab kecoak suka terbang ke arah manusia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Walau banyak yang jengkel, ternyata ada beberapa penyebab kecoak suka Terbang ke arah manusia dan selalu bikin jantung deg-degan.

 BACA JUGA:

Terasa sangat menjengkelkan rasanya jika di suatu tempat kalian menemui kecoak yang suka terbang ke arah manusia. Sebab kecoak merupakan hewan yang banyak ditakuti orang karena bentuknya yang seram, kotor serta menjijikan.

Tentu saja siapapun yang merasakan kondisi tersebut tentu membuat kaget dan histeris untuk menghindarinya. Namun selain itu kamu perlu tahu juga bahwa ternyata terdapat 2 penyebab kecoak suka terbang ke arah manusia.

Apa saja kira-kira penyebab utamanya? Simak ulasan satu ini bagi kamu yang penasaran sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (15/11/2023), terkait penyebab kecoak suka terbang ke arah manusia.

Ternyata Ini Penyebab Kecoak Suka Terbang ke Arah Manusia 

Melansir dari laman sosial media Instagram Kemendikbud Ristek, dijelaskan setidaknya ada 2 penyebab mengapa kecoak suka terbang ke arah kita manusia, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kecoak Penerbang yang Buruk

Patut diketahui lebih lanjut bahwa meskipun kecoak memiliki sayap namun sesungguhnya hewan tersebut adalah penerbang yang sangat buruk. Sebab hewan satu ini tidak bisa mengontrol arah terbangnya.

Meskipun niatnya si kecoak ingin menghindari dari ancaman bahaya yang dibuat oleh manusia dengan cara terbang, namun hewan kecoak akan bermanuver tidak karuan tanpa arah bahkan cenderung terbang mendekati manusia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178334//ilustrasi-kRtO_large.jpg
Berusaha Bunuh Kecoa, Perempuan Korsel Malah Bakar Gedung Apartemennya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/52/3146335//viral_kabin_bus_rosalia_indah_kelas_super_top_kotor_bahkan_penumpang_melihat_kecoak-I0kX_large.jpg
Viral Kabin Bus Rosalia Indah Super Top Kotor, Penumpang Kaget Lihat Kecoak
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement