HOME EDUKASI SEKOLAH

Pelajar Pahami Literasi Seni dengan Melukis

Saladin Ayyubi , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |12:35 WIB
Pelajar Pahami Literasi Seni dengan Melukis
Pelajar memahami literasi seni lewat melukis (Foto: Saladin Ayyubi)
A
A
A

JAKARTA - Di era serba digital ini, para generasi milenial atau remaja milenial tentu kebanyakan tidak mengetahui literasi lukisan. Untuk mengenalkan dunia lukis dan sekaligus bertemu dan bisa belajar bagaimana mengerti lukisan dan cara melukisnya, para pelajar di Purwokerto, kabupaten Banyumas, Jawa Tengah semangat belajar langsung dengan para seniman.

Para pelajar antusias sambil mencatat tema jenis serta nama pelukis yang tertera di dalam lukisan. Dalam pameran tersebut, pelajar bisa berinteraksi langsung dengan seniman. Mereka antusias bertanya satu-satu tentang aliran lukisan tersebut dan siapa pelukisnya. Sementara para pelukis dengan sabar menjawab pertanyaan para siswa.

 BACA JUGA:

Pameran lukis ini memang bertujuan mengedukasi terutama para siswa dan remaja terkait dengan pentingnya mengerti dunia seni lukis. Pasalnya, selama ini para remaja di era serba digital ini mereka tidak pernah melihat lukisan secara langsung, apalagi bisa berinteraksi dan belajar melukis.

 BACA JUGA:

“Tentu hal ini merupakan pengalaman baru tersendiri dan menjadi kenangan di kemudian hari,” kata Penggagas Pameran Lukis Literasi, Andi Is Merdeka, Selasa (14/11/2023).

Halaman:
1 2
