HOME EDUKASI SEKOLAH

Aroma Khas saat Hujan Berasal dari Kandungan Kimia di Lapisan Ozon

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |11:31 WIB
Aroma Khas saat Hujan Berasal dari Kandungan Kimia di Lapisan Ozon
Ini alasan ilmiah aroma khas saat hujan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Aroma dari kita mungkin pernah mencium aroma hujan meskipun belum turun hujan. Ternyata aroma itu berasal dari kandungan kimia di dalam rintik hujan.

Dilansir dari Live Science, Senin (13/11/2023), para ilmuwan menyebut bahwa munculnya aroma hujan tidak hanya disebabkan oleh pertemuan antara air hujan dengan tanah kering saja. Aroma hujan yang disebut sebagai "petrichor" rupanya bisa juga bersumber dari tanaman dan dikatakan bahwa beberapa tanaman mampu melepaskan aroma tertentu ke udara saat hujan.

Aroma yang ternyata berasal dari asam lemak yang mudah menguap ini, termasuk asam stearat dan asam palmitat, menambah aroma yang menyenangkan pada aroma hujan.

Aroma ini bisa tersapu angin hingga terhirup dari daerah lain yang masih kering. Selain itu, aroma petrichor juga bisa bersumber dari ozon.

 BACA JUGA:

Selama badai petir, petir dapat memecah molekul oksigen dan nitrogen di atmosfer, dan pada gilirannya dapat bergabung kembali menjadi oksida nitrat. Para ilmuwan mengungkapkan bahwa zat ini berinteraksi dengan bahan kimia lain di atmosfer untuk membentuk ozon, yang memiliki bau tajam yang mengingatkan pada klorin.

Halaman:
1 2
