Benarkah Cincin Planet Saturnus Bakal Menghilang Tahun 2025?

Benarkah Cincin Planet Saturnus Bakal Menghilang Tahun 2025?
Cincin planet Saturnus dikabarkan akan menghilang (Foto: NASA)
JAKARTA - Saat mengingat Saturnus, hal pertama yang muncul dalam bayangan kita adalah cincinnya begitu indah dan spektakuler. Sejak SD, siswa mempelajari, hanya planet ini yang memiliki keindahan cincin. Namun katanya, cincin ini bakal menghilang lho, kenapa ya?

Cincin Saturnus pertama kali diamati oleh Galileo Galilei pada tahun 1610 melalu teleskop sederhana. Dikutip dari laman akun Instagram @bosschaobservatory dan NASA mengkonfirmasi bahwa cincin Saturnus akan "menghilang" di tahun 2025. 

Ternyata, Ccncin Saturnus seakan-akan menghilang akibat perubahan kemiringan poros orbit Saturnus terhadap Bumi yang sedemikian rupa menjadikan orbit yang sempurna tampak samping sebuah garis tipis saja. Pengamat Saturnus memanfaatkan sisa waktu untuk mengamati Saturnus sebelum cincinya "menghilang" di bulan Maret 2025. 

Setelah cincin Saturnus hilang dan partikel-partikelnya jatuh ke permukaan planet, partikel-partikel tersebut akan tercampur dengan materi yang ada di Saturnus. Saturnus memiliki atmosfer yang terdiri dari gas-gas seperti hidrogen dan helium, serta lapisan awan yang terdiri dari amonia, metana, dan partikel-partikel es.

