Benarkah Monyet Bisa Alami Menstruasi?

JAKARTA- Mengulik benarkah monyet bisa alami menstruasi? Ternyata jawabannya benar. Hal itu berdasarkan jurnal penelitian dari American Phsysiological Society.

Berdasarkan jurnal tersebut, menampilkan beberapa monyet yang diperiksa menstruasinya setiap hari, berdasarkan hasil darah harian dikumpulkan untuk pengukuran hormon reproduksi.

Dalam penelitian itu ternyata semua monyet menunjukkan siklus menstruasi ovulasi, yang panjangnya berkisar antara 23 hingga 31 hari. Terdapat peningkatan estradiol yang signifikan dari fase folikular awal hingga hari ovulasi sehingga terjadinya menstruasi.

Dengan penelitian itu menjawab pertanyaan benarkah monyet bis alami menstruasi.

Saat ini beberapa hewan primata termasuk simpanse, orangutan, gorila dan monyet rhesus) memang bisa menstruasi seperti manusia. Hal ini dikarenakan aktif secara seksual dengan pasangannya.

Monyet diketahui memiliki siklus menstruasi yang sangat teratur namun berangsur lebih lama ketimbang manusia. Sedangkan pada manusia menstruasi bisa berpotensi tidak teratur dan memakan waktu sebentar.