Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI

Empat Langkah Jitu Jadi Akuntan Sukses Era Digital, Ada di UPH

Aris Kurniawan , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |15:36 WIB
Empat Langkah Jitu Jadi Akuntan Sukses Era Digital, Ada di UPH
(Foto: Dok UPH)
A
A
A

JAKARTA - Transformasi teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor, termasuk akuntansi. Dedy Permadi, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyoroti pentingnya akuntan menguasai teknologi digital dalam Konferensi Akuntansi Regional ke-9 (KRA) yang digelar oleh Institut Akuntan Indonesia pada 12 Juli 2022. 

Dalam tiga tahun mendatang, diperkirakan sekitar 58 persen akuntan akan mengadopsi teknologi seperti robotic process automation (RPA) dan kecerdasan buatan untuk otomatisasi proses pencatatan dan analisis. Di Indonesia, kebutuhan akan akuntan yang terampil dalam teknologi digital semakin mendesak, mengingat saat ini hanya ada sekitar 53,000 akuntan untuk memenuhi kebutuhan yang mencapai 452,000 orang.

Selain itu, laporan US News & World Report menunjukkan pertumbuhan pekerjaan akuntan sebesar 5,6 persen dari tahun 2021 hingga 2031, menegaskan peran penting akuntan dalam dunia bisnis yang terus berkembang.

“Meskipun kemajuan teknologi akan mengubah praktik akuntansi secara signifikan, teknologi tidak akan sepenuhnya menggantikan peran para akuntan. Teknologi akan terus mengubah bagaimana akuntansi dilakukan, tetapi keterlibatan manusia dalam menerapkan pengetahuan, interpretasi, dan analisis akan tetap menjadi hal yang penting dalam dunia akuntansi," tutur Wijaya Triwacananingrum, Ketua Program Studi Akuntansi UPH.

Namun, menurut Wijaya, para akuntan harus beradaptasi dan mengejar keterampilan-keterampilan baru untuk dapat berkembang di era digital. 

Untuk meraih sukses di era digital sebagai seorang akuntan, ada empat langkah kunci yang perlu dipertimbangkan dan diupayakan, yaitu:

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/1/3184566//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto-EYSC_large.jpg
Tonggak Pengabdian Baru, Kemenimipas Peringati Hari Bakti ke-1 Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/1/3184564//kemenimipas_teken_nota_kesepahaman_strategis_dengan_kementerian_dan_lembaga-yR5j_large.jpg
Perkuat Transformasi Kelembagaan, Kemenimipas Kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/298/3184548//rame_rame_shopeefood-wIo1_large.jpg
ShopeeFood dan Serly One Bite Big Bite Hadirkan Diskon Rame Rame 50% Hingga Rp200 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184483//bri_fasilitasi_sindikasi_pembiayaan_bagi_pt_ssms-NDi6_large.jpeg
Dukung Industri Sawit Nasional, BRI Fasilitasi Sindikasi Pembiayaan Rp5,2 Triliun bagi PT SSMS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184554//pgn_group_boyong_21_penghargaan_keselamatan_migas_2025-LUcS_large.jpeg
PGN Group Boyong 21 Penghargaan Keselamatan Migas 2025, Wujud Nyata Penerapan K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/1/3184469//kemenbud_lasqi-iv76_large.jpg
Terima Audiensi LASQI, Menbud Fokuskan Pembentukan Ekosistem Qasidah Tanah Air
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement