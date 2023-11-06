Empat Langkah Jitu Jadi Akuntan Sukses Era Digital, Ada di UPH

JAKARTA - Transformasi teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor, termasuk akuntansi. Dedy Permadi, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyoroti pentingnya akuntan menguasai teknologi digital dalam Konferensi Akuntansi Regional ke-9 (KRA) yang digelar oleh Institut Akuntan Indonesia pada 12 Juli 2022.

Dalam tiga tahun mendatang, diperkirakan sekitar 58 persen akuntan akan mengadopsi teknologi seperti robotic process automation (RPA) dan kecerdasan buatan untuk otomatisasi proses pencatatan dan analisis. Di Indonesia, kebutuhan akan akuntan yang terampil dalam teknologi digital semakin mendesak, mengingat saat ini hanya ada sekitar 53,000 akuntan untuk memenuhi kebutuhan yang mencapai 452,000 orang.

Selain itu, laporan US News & World Report menunjukkan pertumbuhan pekerjaan akuntan sebesar 5,6 persen dari tahun 2021 hingga 2031, menegaskan peran penting akuntan dalam dunia bisnis yang terus berkembang.

“Meskipun kemajuan teknologi akan mengubah praktik akuntansi secara signifikan, teknologi tidak akan sepenuhnya menggantikan peran para akuntan. Teknologi akan terus mengubah bagaimana akuntansi dilakukan, tetapi keterlibatan manusia dalam menerapkan pengetahuan, interpretasi, dan analisis akan tetap menjadi hal yang penting dalam dunia akuntansi," tutur Wijaya Triwacananingrum, Ketua Program Studi Akuntansi UPH.

Namun, menurut Wijaya, para akuntan harus beradaptasi dan mengejar keterampilan-keterampilan baru untuk dapat berkembang di era digital.

Untuk meraih sukses di era digital sebagai seorang akuntan, ada empat langkah kunci yang perlu dipertimbangkan dan diupayakan, yaitu: