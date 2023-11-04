Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Celine Evangelista, Dekat dengan Keluarga Jaksa Agung

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |06:15 WIB
Riwayat Pendidikan Celine Evangelista, Dekat dengan Keluarga Jaksa Agung
Riwayat pendidikan Celine Evangelista (Foto: Instagram Celine Evangelista)
JAKARTA- Nama Celine Evangelista tengah menjadi bahan perbincangan lantaran namanya terseret dikabarkan dekat dengan keluarga Jaksa Agung, ST Burhanuddin. Di balik itu, bagaimana riwayat pendidikan Celine Evangelista yang mengantarkannya pada karier entertainment dan mempunyai nama di lingkungan sosial? Simak riwayat pendidikan Celine Evangelista berikut ini!

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (5/11/2023), Celine Evangelista hanya menamatkan pendidikan formal hingga tingkat SMP. Setelah mengenyam pendidikan dasar, Celine pun melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Celine menjalani kehidupan SMP sembari meniti karirnya sebagai seorang aktris. Namun sayangnya setelah lulus SMP Celine tidak dapat melanjutkan sekolahnya lantaran harus membantu keuangan keluarganya yang sedang terpuruk.

Itu karena saat itu Celine memilih untuk fokus shooting saja karena kesulitan membagi waktu. Celine mengaku bahwa berkat jadwal shooting yang tak menentu, Celine jadi sering terlambat. Maka, ia memilih untuk tidak sekolah SMA formal dan mendalami ilmu dengan home schooling.

Kendati demikian, Celine Evangelista mengaku tak minder karena hanya menamatkan SMP. Menurutnya ada banyak cara untuk menempuh pendidikan, salah satunya dengan home schooling.

