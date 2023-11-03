Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ternyata Ini Penyebab Banyaknya Cicak di Dalam Rumah

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |07:53 WIB
Ternyata Ini Penyebab Banyaknya Cicak di Dalam Rumah
Ilustrasi (Foto:Youtube)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ini penyebab banyaknya cicak di dalam rumah yang bikin penghuni merasa kesal. Lantaran kemunculannya secara tiba-tiba sontak menimbulkan rasa geli, gelisah, tidak nyaman dan rasanya enggan untuk terkontaminasi olehnya.

Sementara itu beberapa daerah secara alami mungkin memiliki lebih banyak cicak yang hidup dibandingkan wilayah lain, tergantung di mana Anda tinggal.

Beirkut ini penyebab banyaknya cicak di dalam rumah dilansir dari berbagai sumber:

1. Banyak Serangga yang Hidup

Jika rumah Anda penuh dengan serangga, secara alami akan menarik perhatian cicak. Membiarkan pintu atau jendela terbuka akan membuat cicak lebih mudah merangkak masuk.

2. Cuaca

Tidak semua wilayah di dunia memiliki iklim yang sama, terdapat tempat-tempat latif lembab dan lebih panas dibandingkan negara lain.

Mungkin Daerah yang lebih dingin cenderung tidak mudah bertemu dengan cicak. Lantaran cicak cenderung tinggal di daerah yang panas dan lembab.

Rumah Anda mungkin lebih banyak menjadi tempat tinggal reptil di musim panas daripada di musim dingin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/320/3146324//hewan-itdp_large.jpg
Apa Itu BPJS Hewan? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/56/3142803//burung_beo-P3ca_large.jpg
Apakah Burung Beo Mengerti Apa yang Diucapkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/624/3140723//ilustrasi-sXF2_large.JPG
Tahukah Kamu, Mengapa Nyamuk suka Berdengung di Telinga Kita? Ketahui Alasan Ilmiahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/340/3133867//pemerintah-WzKi_large.jpg
Menhut Raja Juli Cek Hewan yang Dikarantina di Pusat Penyelamatan Satwa Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/626/3133193//toko_hewan-w2rc_large.jpg
Komplotan Pelanggan Bobol Toko Makanan Hewan di Klender, Uang Jutaan Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/338/3107138//penembakan-43Uu_large.jpg
Alasan Pria di Jakut Tembak Mati Kucing, Kencing Sembarangan hingga Bikin Mobil Lecet
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement