Ternyata Ini Penyebab Banyaknya Cicak di Dalam Rumah

JAKARTA- Ternyata ini penyebab banyaknya cicak di dalam rumah yang bikin penghuni merasa kesal. Lantaran kemunculannya secara tiba-tiba sontak menimbulkan rasa geli, gelisah, tidak nyaman dan rasanya enggan untuk terkontaminasi olehnya.

Sementara itu beberapa daerah secara alami mungkin memiliki lebih banyak cicak yang hidup dibandingkan wilayah lain, tergantung di mana Anda tinggal.

Beirkut ini penyebab banyaknya cicak di dalam rumah dilansir dari berbagai sumber:

1. Banyak Serangga yang Hidup

Jika rumah Anda penuh dengan serangga, secara alami akan menarik perhatian cicak. Membiarkan pintu atau jendela terbuka akan membuat cicak lebih mudah merangkak masuk.

2. Cuaca

Tidak semua wilayah di dunia memiliki iklim yang sama, terdapat tempat-tempat latif lembab dan lebih panas dibandingkan negara lain.

Mungkin Daerah yang lebih dingin cenderung tidak mudah bertemu dengan cicak. Lantaran cicak cenderung tinggal di daerah yang panas dan lembab.

Rumah Anda mungkin lebih banyak menjadi tempat tinggal reptil di musim panas daripada di musim dingin.