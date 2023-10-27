Mengapa Tanggal 28 Oktober Tidak Tanggal Merah?

JAKARTA - Mengapa tanggal 28 Oktober tidak tanggal merah? Hal ini perlu kamu simak. Tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda.

Dilansir dari Surat Putusan Bersama (SKB) 3 menteri, dikutip Jumat (27/10/2023), yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, memang tertera beberapa daftar libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2023. Namun, tanggal 28 Oktober tidak dimasukan dalam cuti bersama dan maupun cuti bersama.

Berdasarkan SKB tersebut, maka bisa dipastikan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Agustus 2023 bukan hari libur maupun cuti bersama. Namun kalian perlu memerhatikan terhadap informasi dari sekolah akan perayaan yang akan dirayakan di sekolah masing-masing.

Tanggal 28 Oktober merupakan peringatan Hari Sumpah Pemuda, peringatan ini biasanya dilakukan untuk menumbuhkan semangat generasi muda saat ini. Sumpah Pemuda juga merupakan sebuah kongres yang diadakan pada 27-28 Oktober 1928.