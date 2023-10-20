Apakah Burung Gereja Mengganggu Burung Walet?

JAKARTA - Apakah burung gereja mengganggu burung walet? Pertanyaan itu pastinya membuat kamu penasaran.

BACA JUGA:

Burung yang kecil ini senang terbang bebas berkeliaran dan bersarang di celah-celah atap. Menariknya, mereka juga seringkali berada di atap gereja saat zaman era kolonial Belanda saat dulu. Makanya disebut dengan burung gereja.

Apa sih yang paling ditakuti burung ini? Bagaimana dengan burung walet?

Dilansir dari Dunia Walet, Sabtu (21/10/2023), burung gereja bertelur 2 sampai 5 butir, dengan warna telur putih bercak coklat mirip telur burung sriti kembang. Ukuran telurnya, lebih besar sedikit daripada telur walet. Sarangnya dari rerumputan kering, kadang campur bulu juga sobekan plastik.

BACA JUGA:

Burung gereja memilih lubang sempit atau lubang angin, atau di bawah genteng atau asbes untuk membikin sarangnya. Gedung walet sering menjadi sasaran bagi burung berbulu cokelat ini.

Burung ini membawa rerumputan untuk membikin sarangnya memanfaatkan lubang ventilasi gedung walet. Akibatnya, sirkulasi udara menjadi terhambat. Sebab lubang ventilasi penuh dengan rumput kering. Kondisi udara di dalam gedung jadi pengap.