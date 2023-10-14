Alam Ganjar Kuliah di Mana? Ini Kampusnya

JAKARTA- Ada semakin banyak pertanyaan Alam Ganjar kuliah dimana? Terlebih sosok anak tunggal dari Ganjar Pranowo tersebut belakangan ini terus menjadi sorotan masyarakat karena sering muncul di hadapan publik mendampingi sang Ayah.

Pemuda bernama lengkap Muhammad Zinedine Alam Ganjar ini juga aktif sebagai relawan Ganjar Muda Indonesia (GMI) untuk mendulang suara generasi milenial maupun Gen Z.

Mungkin tidak banyak yang tahu jika Alam Ganjar kuliah di kampus yang sama dengan sang ayah, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. Namun, keduanya memilih jurusan yang berbeda.

Dilansir dari laman LinkedIn, Sabtu (14/10/2023), Alam Ganjar, pemuda berusia 21 tahun tersebut memilih masuk Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri UGM. Ia telah menempuh pendidikan tersebut sejak tahun 2020 lalu. Sedangkan, sang ayah dahulunya tidak kalah bergengsi karena mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum UGM.

Fakultas Teknik UGM merupakan salah satu fakultas terbaik di kampus tersebut. Berdiri sejak 17 Februari 1946, saat ini Fakultas Teknik telah memiliki berbagai macam program studi atau jurusan.