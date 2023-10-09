Riwayat Pendidikan Elkan Baggott, Bek Andalan Timnas Indonesia

BEKASI – Riwayat pendidikan Elkan Baggott ini perlu kamu ketahui. Apalagi Elkan merupakan salah satu dari tim Indonesia U-23 pada tahun ini.

Bek andalan timnas Elkan Baggott dikenal di dalam timnas Inggris, Ipswich Town. Yang terakhir kali itu melawan Preston North End FC. Pertandingan ini dilaksanakan pada Sabtu lalu, (7/10/2023).

Kini, posisi Ipstown pada laga pekan ke-11 Liga Championship 2023/2024. Walaupun Elkan Baggott belum pernah bermain dalam musim ini, tetapi besar kemungkinannya untuk bermain di liga Premier nantinya.

Riwayat Pendidikan Elkan Baggott

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (9/10/2023) bahwa Elkan Baggott ini kelahiran Thailand, namun pernah bersekolah di British School Jakarta pada tahun 2008. Sebelumnya sekolah ini Bernama British International School Of Jakarta, nama tersebut berubah pada tahun 2009 karena atas peraturan Indonesia.