Contoh Hard Skill dalam CV yang Menarik Perhatian HRD

JAKARTA- Kumpulan contoh hard skill dalam CV yang bisa membuat Anda mudah dipanggil tim HRD untuk bekerja. Saat ini menempatkan keterangan hard skill pada laman CV (Curricullum Vitae) sangat penting untuk memperkenal ketrampilan.

Umumnya hard skill dimanfaatkan oleh HRD untuk mencari kemampuan utama yang dibutuhkan dari suatu lowongan pekerjaan. Oleh karena itu penempatan hard skill dalam sebuah CV bersifat teknis sehingga menjadi tolak ukur yang mudah untuk dilirik oleh HRD.

Maka dari itu pencantuman keterangan hard skill pada sebuah CV kerja tidak boleh dibuat secara sembarangan. Sebab point tersebut menjadi nilai plus supaya meningkatkan potensi diri untuk diterima kerja ditempat yang diinginkan.

Berikut contoh hard skill dalam CV yang perlu dicantumkan: .

1. Memiliki Kemampuan Bahasa (Inggris, Jepang, Mandarin)

2. Microsoft Office

3. UX Design

4. Data analysis

5. SEO Spesialis

6. Database management

7. Text editors

8. SEM (Search Engine Marketing)

9. Sosial Media Spesialist

10. Editing