5 Universitas di Indonesia dengan Jurusan AI S1 dan S2 Lengkap dengan Prospek Kerjanya

Universitas di Indonesia dengan jurusan AI S1 dan S2 lengkap dengan prospek kerjanya

JAKARTA - Universitas di Indonesia dengan jurusan AI S1 dan S2 lengkap dengan prospek kerjanya menarik untuk disimak. Kamu tertarik?

Teknologi Artificial Intelligence (AI) kini sudah mulai dilirik oleh kebanyakan orang. Ketika dulu banyak diperlukan tenaga kerja untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kini penggunaan AI digunakan untuk menggeser segala tenaga kerja agar bisa mengurangi cost yang ada.

Kini, teknologi AI ini bisa kalian pelajari di universitas juga loh! Penasaran?

Berikut adalah Universitas di Indonesia dengan Jurusan AI S1 dan S2 Lengkap dengan Prospek Kerjanya

1. Rekayasa Kecerdasan Artificial - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Program studi ini, ITS Surabaya menawarkan pembelajaran yang meliputi pengembangan sistem yang mampu untuk meniru kemampuan manusia dalam berfikir, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan. Tak hanya itu, kalian akan mempelajari keilmuan Komputer juga. Tentunya juga berhubungan dengan AI juga. Program studi ini menawarkan untuk jenjang S1 dan prospek kerjanya adalah :

- Artificial Intelligence/Machine Learning Engineer

- Data Intelligence Analyst

- Social Data/Media Analyst

- Graphics & Computer Vision Engineer

- Game & Animation Programmer/Developer

- Xtended Reality Programmer/Developer

2. Artificial Intelligence - Universitas Bina Nusantara

Program studi yang ditawarkan oleh Binus merupakan pembelajaran yang yang berfokuskan pada AI. Dimana kita akan mempelajari AI secara mendalam, seperti konsep dan skill yang diperlukan dalam memperdalam penggunaan AI di perusahaan.

Di Binus, jenjang yang ditawarkan hanya S1 saja. Prospek kerja setelah berkuliah di binus adalah akan menjadi Machine Learning Engineer, AI Professional, Research Scientist, Data Scientist, Computer scientist, Computer Engineer bahkan menjadi Programmer

3. Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan - Universitas Airlangga

Program studi yang ditawarkan Unair berfokus kepada pengembangan integrasi antara robotika dan kecerdasan buatan untuk menghasilkan sistem otonom yang dapat diterapkan di berbagai bidang. Yang akan dipelajari seperti ilmu komputer, mekatronik, elektronika, sistem kendali, sistem siber-fisik, desain robot, penerapan robotika, dan integrasi kecerdasan buatan dalam sistem robot.

Jenjang S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan ini memiliki beberapa kesempatan karir seperti menjadi Tenaga Ahli Robotika,Tenaga Ahli Kecerdasan Buatan, Ahli Otomasi Industri, Tenaga Ahli/Manajer/Supervisor bahkan menjadi Konsultan AI