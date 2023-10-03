Whoosh Resmi Beroperasi, Ini 5 Kereta Tercepat di Dunia

JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh adalah proyek kereta cepat pertama di Indonesia yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung, salah satu kota terbesar di Jawa Barat. Proyek ini dimaksudkan untuk mempercepat perjalanan antara dua kota tersebut dan memperbaiki konektivitas di wilayah tersebut. Tahukah kamu, ternyata ada beberapa kereta tercepat di dunia lho!

KA Whoosh yang diambil dari singkatan Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Dinamai dengan kata tersebut juga mungkin biasanya terdengar suara "whoosh" mengacu pada kereta cepat yang bergerak dengan sangat cepat sehingga menghasilkan suara yang khas saat melewati. KA Cepat Whoosh mampu melaju dengan kecepatan 350 kilometer per jam.

Beberapa kereta cepat, terutama yang menggunakan teknologi maglev (levitasi magnetik) atau kereta berkecepatan tinggi dengan desain aerodinamis yang canggih, dapat menghasilkan suara yang mirip dengan whoosh saat melaju dengan kecepatan tinggi.

Namun, whoosh bukanlah karakteristik khusus dari satu kereta cepat tertentu. Banyak kereta cepat di seluruh dunia, terutama yang beroperasi pada kecepatan tinggi, dapat menghasilkan suara seperti itu karena tekanan udara yang dihasilkan oleh pergerakan mereka.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (3/10/2023), berikut 5 kereta tercepat di dunia :

1. Shanghai Maglev (Transrapid)

Kereta ini beroperasi di Shanghai, China, dan menggunakan teknologi magnetik schwebebahn untuk mengapung di atas jalur, mengurangi gesekan dan memungkinkan untuk mencapai kecepatan yang sangat tinggi yaitu maksimum 460 kilometer per jam

2. TGV (Train à Grande Vitesse)

Kereta cepat ini beroperasi di Prancis dan telah mencapai kecepatan rekor di jalur uji coba, yaitu dengan kecepatan lintasan 320 kilometer per jam.