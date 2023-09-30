Ahli Spesialis Mata Minta Masyarakat Waspada Katarak, Picu Kebutaan

JAKARTA - Pernahkah mendengar penyakit mata katarak? Kondisi ini jika tidak segera ditangani bisa memicu kebutaan lho! Para ahli spesialis mata memberikan edukasi terkait hal ini.

"Kami berupaya memberikan layanan yang terbaik untuk para peserta mulai dari proses skrining, tindakan operasi hingga perawatan pasca operasi, kata Dr. dr. Astuti Giantini, Sp.PK(K), MPH, Direktur Utama RSUI dalam keterangan resmi kepada Okezone, Sabtu (30/9/2023).

Sekertaris Perdami (Perhimpunan Dokter Spesialis Mata) Jakarta, dr. Astrianda Nadya Suryono,Sp.M(K) menuturkan bahwa angka kebutaan di Indonesia tergolong tinggi. Menurut hasil survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) th 2016-2016 angka kebutaan kita yaitu 3% dari seluruh populasi, dan merupakan salah satu yang tertinggi khususnya di negara-negara di Asia Pasifik.

Katarak merupakan penyebab utama kebutaan tersebut yang mencakup lebih dari separuh. Ada 1.9% dari penduduk Indonesia yang berusia di atas 50 tahun.