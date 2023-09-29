Advertisement
HOME EDUKASI

Implementasikan MBKM, Ini Lima Keuntungan Kuliah di UT

Jack Newa , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |20:34 WIB
Implementasikan MBKM, Ini Lima Keuntungan Kuliah di UT
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan pengalaman bagi mahasiswa Universitas Terbuka (UT) untuk belajar langsung di luar kampus. (Foto: Freepik/benzoix)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Terbuka turut mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Ada lima keuntungan ketika Anda kuliah di UT yang menerapkan MBKM bagi Mahasiswa.

Program MBKM merupakan program pembelajaran yang memberikan kesempatan dan pengalaman bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan yang sesuai bakat dan minat dengan cara terjun langsung ke dunia usaha dunia industri (DUDI) dan masyarakat sebagai langkah persiapan karier. Dengan kata lain, MBKM akan mendekatkan mahasiswa dengan dunia kerja.

Yuk, langsung simak lima keuntungan kuliah di UT yang terapkan MBKM bagi mahasiswa:

1. Memiliki Kompetensi untuk Dunia Kerja

MBKM memberikan banyak nilai tambah bagi mahasiswa. Dengan MBKM, UT selalu berupaya meningkatkan kompetensi lulusannya, baik soft skills maupun hard skills, dan juga mendekatkan mahasiswa dengan DUDI dan masyarakat agar lulusannya lebih siap bekerja dan mempunyai kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja.

MBKM sangat berperan besar dalam membentuk mahasiswa sehingga mempunyai bakat di berbagai bidang. UT memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat, dengan terjun langsung ke DUDI dan masyarakat. Harapannya kualitas lulusan UT memiliki kompetensi yang diperlukan di dunia kerja.

2. Kegiatan MBKM dapat Dikonversi ke Mata Kuliah

