HOME EDUKASI SEKOLAH

Lula Lahfah Sempat Putus Sekolah dan Kejar Paket C

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |12:08 WIB
Lula Lahfah Sempat Putus Sekolah dan Kejar Paket C
Lula Lahfah Sempat Putus Sekolah dan Kejar Paket C
JAKARTA - Selebgram Lula Lahfah sempat menghadapi pergolakan ekonomi keluarga yang berat saat masih duduk di bangku sekolah. Kondisi tersebut membuat Lula harus mengambil keputusan besar, yakni putus sekolah.

Lula mengungkapkan bahwa orang tuanya sempat mengalami kebangkrutan. Situasi itu memaksanya berhenti sekolah saat duduk di kelas 11 SMA.

“Aku berhenti di kelas 11,” ungkap Lula, dikutip dari akun YouTube Inspirasikusekali, Selasa (27/1/2026).

Lula menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena ia memilih mengalah demi sang kakak yang tengah menempuh pendidikan di Jerman. Meski sang kakak berkuliah melalui jalur beasiswa, biaya hidup tetap menjadi tanggungan keluarga.

“Kakakku kuliah di Jerman, jadi biaya ke sana besar. Dia memang beasiswa, tapi untuk kehidupan sehari-hari tetap harus dikirim. Akhirnya aku mengalah dan memutuskan berhenti sekolah,” kenangnya.

Meski sempat putus sekolah, Lula tidak menyerah. Ia kemudian menempuh pendidikan kesetaraan dan berhasil lulus melalui program Paket C.

“Waktu itu ada yang namanya Paket C,” ujarnya.

 

