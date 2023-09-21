Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Simak 3 Contoh Unsur Intrinsik Cerpen dan Penjelasan Lengkap

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |06:04 WIB
Simak 3 Contoh Unsur Intrinsik Cerpen dan Penjelasan Lengkap
Ilustrasi untuk unsur instrinsik dalam karya cerita pendek (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Contoh unsur intrinsik cerpen sudah selayaknya diketahui dengan benar dan tepat. Pasalnya unsur intrinsik cerpen berperan penting dalam membangun sebuah karya cerita pendek atau cerpen.

Dalam proses pembuatannya, cerpen akan menitikberatkan tulisan dengan mengandalkan pada cerita fiksi, tokoh, serta kejadian atau peristiwa. Di sinilah peran unsur intrinsik cerpen dalam membangun cerita.

Lantas, apa saja unsur intrinsik yang perlu diperhatikan dalam penulisan cerpen? Berikut Okezone telah merangkum dari beberapa sumber, Kamis (21/9/2023), terkait contoh unsur intrinsik cerpen.

Menurut Sehandi (2014), penulis yang menggunakan unsur intrinsik otomatis menggunakan teori strukturalisme. Hal itu berarti penulis memberi penekanan analisis yang terbentuk berdasarkan unsur intrinsik.

Menurutnya, unsur intrinsik setidaknya terdiri dari plot, penokohan, latar, tema, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Semua poin tersebut akan berperan besar sebagai fondasi dalam membangun struktur karya tulis khususnya cerita pendek.

Ada beberapa ciri-ciri yang perlu dipahami dalam membuat cerpen dengan menerapkan unsur intrinsik. Berikut rinciannya:

Bersifat fiktif yang bersumber dari karangan penulis

Cerpen tidak lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) kata

Penulisan cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat

Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana.

Cerpen hanya memiliki satu alur cerita tunggal saja

