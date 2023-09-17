Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Nadiem Makarim Datangi Museum Nasional Indonesia yang Terbakar, Bagaimana Nasib 4 Arca?

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |06:18 WIB
Nadiem Makarim Datangi Museum Nasional Indonesia yang Terbakar, Bagaimana Nasib 4 Arca?
Nadiem Makarim menyambangi museum Nasional Indonesia atau museum gajah yang terbakar (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyambangi kebakaran yang melanda bangunan Gedung A Museum Nasional Indonesia, pada Sabtu (16/9/2023) malam. Museum itu juga merupakan lokasi yang menyimpan 4 arca peninggalan kerajaan Singasari yang dikembalikan oleh Belanda. 

Museum Nasional Indonesia terbagi menjadi tiga bangunan utama, yakni gedung A, Gedung B dan Gedung C. Kebakaran saat ini diketahui terjadi di bagian belakang Gedung A dan sampai dengan pukul 22.40 WIB api sudah padam. 

“Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Saat ini, prioritas utama kami adalah upaya perlindungan maksimal terhadap artefak berharga dan benda-benda sejarah yang ada di dalam museum,” kata Nadiem dalam keterangan resmi kepada Okezone, Minggu (17/9/2023). 

Tim investigasi internal juga dikerahkan Nadiem untuk menentukan penyebab pasti kebakaran serta agar segera melakukan pendataan terhadap koleksi baik yang terdampak maupun yang sudah diamankan. “Kemendikbudristek akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa penyelidikan berjalan dengan transparan," katanya. 

Halaman:
1 2
