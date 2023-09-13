Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mendadak Muncul Cahaya Misterius Usai Gempa Maroko, Ini Kata Fisikawan

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |20:20 WIB
Mendadak Muncul Cahaya Misterius Usai Gempa Maroko, Ini Kata Fisikawan
Muncul cahaya misterius usai gempa Maroko (Foto: Science Alert/Getty Image/Marco Bottigelli)
A
A
A

JAKARTA - Kilat cahaya misterius di langit Maroko terlihat sebelum terjadi gempa bumi dahsyat yang melanda pada minggu lalu menghebohkan warganet. Para ilmuwan masih mencari tahu apa penyebab munculnya cahaya tersebut.

Video yang viral tersebut belum bisa terverifikasi secara pasti, namun para ahli meyakini bahwa cahaya yang muncul sebelum gempa tersebut adalah fenomena udara yang dikenal sebagai ‘cahaya gempa’ yang bisa saja terjadi.

Dikutip dari Sciencealert.com, Rabu (13/9/2023), Maroko dilanda gempa bumi dahsyat berkekuatan 6,8 Skala Richter. Gempa tersebut mengguncang wilayah Pegunungan Atlas Tinggi, Maroko Timur pada Jumat (8/9/2023) lalu.

Reuters juga melaporkan bahwa bencana alam ini memakan korban jiwa dengan 2900 orang tewas dan 5000 orang dikabarkan luka-luka. Saat ini, proses evakuasi masih terus berjalan. Banyak bangunan dan rumah yang hancur rata dengan tanah akibat gempa ini.

Sampai saat ini, tidak ada yang tahu pasti apa penyebab cahaya gempa tersebut. Namun, jika cahaya ini terbukti terkait dengan aktivitas seismik yang kuat, beberapa ilmuwan berharap cahaya tersebut dapat digunakan untuk membantu upaya deteksi dini.

“Ini adalah salah satu misteri yang terus menerus bertahan dan tidak pernah terpecahkan” kata fisikawan di North Carolina State University, dikutip Rabu (13/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement