Mendadak Muncul Cahaya Misterius Usai Gempa Maroko, Ini Kata Fisikawan

JAKARTA - Kilat cahaya misterius di langit Maroko terlihat sebelum terjadi gempa bumi dahsyat yang melanda pada minggu lalu menghebohkan warganet. Para ilmuwan masih mencari tahu apa penyebab munculnya cahaya tersebut.

Video yang viral tersebut belum bisa terverifikasi secara pasti, namun para ahli meyakini bahwa cahaya yang muncul sebelum gempa tersebut adalah fenomena udara yang dikenal sebagai ‘cahaya gempa’ yang bisa saja terjadi.

Dikutip dari Sciencealert.com, Rabu (13/9/2023), Maroko dilanda gempa bumi dahsyat berkekuatan 6,8 Skala Richter. Gempa tersebut mengguncang wilayah Pegunungan Atlas Tinggi, Maroko Timur pada Jumat (8/9/2023) lalu.

Reuters juga melaporkan bahwa bencana alam ini memakan korban jiwa dengan 2900 orang tewas dan 5000 orang dikabarkan luka-luka. Saat ini, proses evakuasi masih terus berjalan. Banyak bangunan dan rumah yang hancur rata dengan tanah akibat gempa ini.

Sampai saat ini, tidak ada yang tahu pasti apa penyebab cahaya gempa tersebut. Namun, jika cahaya ini terbukti terkait dengan aktivitas seismik yang kuat, beberapa ilmuwan berharap cahaya tersebut dapat digunakan untuk membantu upaya deteksi dini.

“Ini adalah salah satu misteri yang terus menerus bertahan dan tidak pernah terpecahkan” kata fisikawan di North Carolina State University, dikutip Rabu (13/9/2023).