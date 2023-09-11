Momen Pilu Suami Wakili Istrinya Yudisium, Meninggal Dunia Usai Melahirkan

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan momen di mana seorang pria yang menghadiri acara yudisium di kampus. Ternyata dia mewakili istrinya yang baru saja meninggal karena melahirkan.

Harusnya berlangsung dengan suka cita, seorang suami di Mataram justru tak membendung air mata saat menggantikan alhamarhumah istri menjalani prosesi Yudisium di kampus. Dikutip dari akun Twitter @sosmedkeras, Senin, (11/9/2023), diketahui sang istri pria tersebut meninggal dunia sesaat setelah melahirkan buah hati mereka.

Situasi yudisium para mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram pun seketika langsung berubah penuh haru. Momen ketika suami gantikan sang istri yudisium itu viral di akun TiKTok milik @rubah_putih pada Jumat, (8/9/2023).

Dalam video tersebut, perekam video menyorot sesosok pria penampilan mencolok di antara peserta lain yang memakai jas almamater berwarna ungu. Sebelum pergi untuk selamanya, ia sempat menyelesaikan skripsi namun sayangnya belum menjalani yudisium dan wisuda.

Sembari membawa potret besar sang istri, pria tersebut maju ke depan untuk mengambil gelar Almarhumah dan bersalaman dengan para dosen. Ia pun mendapat dukungan dari para dosen yang memeluk serta merangkul sembari menguatkan pria tersebut. Setelah turun sambil memegang atribut milik mendiang sang istri, pria tersebut tampak tak lagi kuat untuk membendung air matanya.