5 Struktur Teks Anekdot dan Penjelasannya

Struktur teks anekdot dan penjelasannya mudah untuk dipahami (Foto: Freepik)

JAKARTA - Struktur teks anekdot dan penjelasannya mudah untuk dipahami. Anekdot adalah sebuah istilah di masyarakat yang biasanya bersifat jenaka atau humor. Sesekali juga mengandung makna satire atau sindiran.

Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita lucu atau menggelitik yang mengandung kritik sosial atau sindiran halus. Teks anekdot biasanya bersifat fiktif atau tidak nyata, tetapi dapat pula berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh seseorang.

Teks anekdot juga biasanya tersebar dari mulut ke mulut yang sudah dipahami masyarakat. Seseorang yang mendengarnya bisa merasakan sisi unsur humor yang ada. Tujuan teks anekdot adalah untuk menghibur pembaca sekaligus menyampaikan pesan moral atau nilai-nilai tertentu.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (8/9/2023), ada beberapa ciri khas teks anekdot dan juga strukturnya. Kalimatnya biasanya ringan dan mudah dipahami.

Ciri-Ciri Teks Anekdot

Menggunakan bahasa yang sederhana, ringan, dan santai.

Mengandung unsur humor, ironi, atau satir.

Memiliki tokoh dan latar yang jelas, tetapi tidak terlalu detail.

Memiliki alur cerita yang singkat dan padat.

Bersifat sosial dan memiliki pesan atau makna yang menarik