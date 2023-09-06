Kumpulan Link Berita dan Video Special Dialogue Okezone dengan Wonder Reader: Pencipta Alat Braille Canggih untuk Tuna Netra

JAKARTA - Jason Christian Hailianto, Philipus Adriel, Aric Hernando dan Jason Jeremy Wijadi berhasil meraih juara top 3 dalam Google Solution Challenge 2023. Mereka berhasil menemukan alat canggih yang sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas tuna netra yakni alat braille digital, Wonder Reader.

Ide itu muncul saat mereka berjumpa komunitas tuna netra. Awal mula ide itu muncul mereka bertemu dengan teman-teman komunitas Mitra Netra, teman-teman di komunitas GDSC, Google Developers dan teman-teman serta keluarga. Mereka berharap alat mereka suatu hari dapat diproduksi massal dan dapat digunakan langsung oleh para komunitas tuna netra.

Mereka yakin alat braille yang mereka ciptakan lebih terjangkau dibanding alat braille saat ini. Berkat sharing ide dengan komunitas, mereka semakin mantap untuk membuat terobosan Wonder Reader tersebut.

Dalam Special Dialogue Okezone, disebutkan bahwa nama Wonder Reader yang disematkan kepada alat temuan mereka juga tercetus idenya dari legenda musisi Stevie Wonder yang juga seorang tuna netra. Setelah menempuh proses selama enam bulan, tim Wonder Reader terpilih menjadi Top 3 bersama dengan Buzzbusters dari Bolivia dan HeadHome dari Singapura. Mereka merupakan mahasiswa dari Binus International dan merupakan satu-satunya pemenang dari Indonesia. Total ada puluhan negara dengan 2 ribu pendaftar.

Pengumuman tersebut diumumkan di bulan Agustus yang menjadi kado bagi kemerdekaan HUT ke-78 RI. Mereka berharap alat yang mereka temukan dapat berguna bagi para penyandang disabilitas khususnya tuna netra.