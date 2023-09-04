Ini Kabar Terbaru Aditya-L1, Pesawat Luar Angkasa India yang Meluncur ke Matahari

INDIA - Aditya-L1, pesawat luar angkasa India berhasil meluncur ke matahari hanya seminggu setelah Chandrayaan-3 meluncur ke Bulan. Badan antariksa berwenang ISRO memberikan kabar terkini tentang Aditya-L1 saat ini.

"Satelit dalam kondisi sehat, aman, baik-baik saja dan beroperasi secara normal," kata ISRO setelah peluncuran pertama, dikutip dari LiveMint, Senin (4/9/2023).

ISRO menyelesaikan penembakan pertama satelit Aditya L1 ke Bumi. “Satelit dalam keadaan sehat dan beroperasi secara normal. Manuver pertama ke Bumi (EBN#1) berhasil dilakukan dari ISTRAC, Bengaluru. Orbit baru yang dicapai adalah 245km x 22459 km," ucap ISRO.

Odisha CM mengucapkan selamat kepada para ilmuwan ISRO atas keberhasilan peluncuran Aditya-L1.

Pimpinan Odisha Naveen Patnaik pada mengucapkan selamat kepada para ilmuwan dari Organisasi Penelitian Luar Angkasa India (ISRO) atas keberhasilan peluncuran misi surya perdana di negara itu. Misi surya pertama di negara ini, Aditya L1 berangkat dalam perjalanan 125 hari ke Matahari dalam upayanya mempelajari berbagai elemen yang berkaitan dengan bintang terdekat Bumi.