Mengenal Aditya-L1, Pesawat Luar Angkasa India yang Berhasil Meluncur ke Matahari

INDIA - India telah meluncurkan misi pesawat luar angkasa, observasi pertamanya ke Matahari. Misi itu hanya beberapa hari setelah negara tersebut membuat sejarah dengan menjadi negara pertama yang mendarat di dekat kutub selatan Bulan. Aditya-L1 lepas landas dari landasan peluncuran di Sriharikota pada hari Sabtu (2/9/2023) pukul 11:50 waktu India.

Satelit ini akan menempuh jarak 1,5 juta km (932.000 mil) dari Bumi – 1% jarak Bumi-Matahari. Badan antariksa India mengatakan dibutuhkan waktu empat bulan untuk melakukan perjalanan sejauh itu seperti dilansir dari BBC, Sabtu (2/9/2023).

Misi luar angkasa pertama India yang mempelajari objek terbesar di tata surya ini diberi nama setelah Surya, dewa Matahari dalam agama Hindu yang juga dikenal sebagai Aditya. Dan L1 adalah singkatan dari Lagrange point 1 atau tempat yang tepat antara Matahari dan Bumi yang dituju pesawat ruang angkasa India.

Menurut Badan Antariksa Eropa, titik Lagrange adalah titik di mana gaya gravitasi dua benda besar seperti Matahari dan Bumi, sehingga memungkinkan pesawat ruang angkasa untuk “melayang”. Setelah Aditya-L1 mencapai “tempat parkir” ini, ia akan mampu mengorbit Matahari dengan kecepatan yang sama dengan Bumi.

BACA JUGA:

Ini juga berarti satelit hanya memerlukan sedikit bahan bakar untuk beroperasi. Pada Sabtu pagi, beberapa ribu orang berkumpul di galeri pengamatan yang didirikan oleh Badan Penelitian Luar Angkasa India (Isro) di dekat lokasi peluncuran untuk menyaksikan ledakan tersebut.