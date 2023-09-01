Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

3 Fakta Telur Siput Harus Dihancurkan

Richard Ariyanto , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:35 WIB
3 Fakta Telur Siput Harus Dihancurkan
Fakta telur siput harus dihancurkan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – 3 fakta telur siput harus dihancurkan ini perlu diketahui. Seringkali, siput dijumpai juga di jalan atau di ranting pohon. Telurnya ternyata juga bisa dihancurkan untuk keperluan yang bermanfaat lho!

Telur siput ternyata berguna untuk medis atau kosmetik. Hewan yang dikenal lambat ini ternyata memberikan banyak manfaat bagi kehidupan.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (1/9/2023) ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi siput. Seringkali siput dianggap sebagai hama sehingga sejumlah manusia menghancurkannya bahkan hingga telurnya.

Fakta Telur Siput Harus Dihancurkan

1. Dibasmi

Salah satu cara untuk mengurangi populasi siput adalah mengancurkannya langsung sebelum menetas. Telur-telur yang diproduksi oleh siput berkisar dari 30 hingga 140 butir telur. Hal ini membuat populasi telur sangatlah banyak untuk bisa berkembang biak, lalu merusak pertanian maupun perkebunan warga.

 BACA JUGA:

2. Bahan kosmetik

Penelitian dari guru besar ITB, Prof. Dr. Nurjanah dan Dr. Asadatun Abdullah beserta mahasiswa bimbingannya menemukan manfaat telur siput bisa menjadi bahan kosmetik.

“Harapannya adalah pigmen yang dihasilkan ini memiliki potensi untuk diaplikasikan sebagai pewarna alami kaya antioksidan, terutama dalam bidang kosmetik yang akan diteliti lebih lanjut," terang Nurjanah seperti disampaikan dalam siaran pers IPB, dilansir dari Ipb.ac.id.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement