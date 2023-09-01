3 Fakta Telur Siput Harus Dihancurkan

JAKARTA – 3 fakta telur siput harus dihancurkan ini perlu diketahui. Seringkali, siput dijumpai juga di jalan atau di ranting pohon. Telurnya ternyata juga bisa dihancurkan untuk keperluan yang bermanfaat lho!

Telur siput ternyata berguna untuk medis atau kosmetik. Hewan yang dikenal lambat ini ternyata memberikan banyak manfaat bagi kehidupan.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (1/9/2023) ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi siput. Seringkali siput dianggap sebagai hama sehingga sejumlah manusia menghancurkannya bahkan hingga telurnya.

Fakta Telur Siput Harus Dihancurkan

1. Dibasmi

Salah satu cara untuk mengurangi populasi siput adalah mengancurkannya langsung sebelum menetas. Telur-telur yang diproduksi oleh siput berkisar dari 30 hingga 140 butir telur. Hal ini membuat populasi telur sangatlah banyak untuk bisa berkembang biak, lalu merusak pertanian maupun perkebunan warga.

2. Bahan kosmetik

Penelitian dari guru besar ITB, Prof. Dr. Nurjanah dan Dr. Asadatun Abdullah beserta mahasiswa bimbingannya menemukan manfaat telur siput bisa menjadi bahan kosmetik.

“Harapannya adalah pigmen yang dihasilkan ini memiliki potensi untuk diaplikasikan sebagai pewarna alami kaya antioksidan, terutama dalam bidang kosmetik yang akan diteliti lebih lanjut," terang Nurjanah seperti disampaikan dalam siaran pers IPB, dilansir dari Ipb.ac.id.