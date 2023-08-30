Raih Peluang Lolos PTN dengan Ikut Simulasi SNBT 2024, Simak Link dan Caranya

JAKARTA - Untuk melatih kemampuanmu sebelum masuk perguruan tinggi negeri (PTN), simulasi SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes) sudah tersedia, lho! Ujian masuk perguruan tinggi negeri setiap tahun menjadi salah satu ujian yang paling ditunggu calon mahasiswa baru atau camaba. Tingkatan soal yang makin meningkat membuat para camaba berlatih dengan keras.

Seperti tahun 2022, prediksi uji kompetensi SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes) ini terdiri dari Tes Potensi Skolastik, Literasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta Penalaran Matematika.

Bergantinya tajuk dari SBMPTN menjadi SNBT yang turut memberikan warna baru dalam soal ujian yang akan diberikan. Sebab itu, latihan soal yang diujikan masih terbilang sedikit. Dilansir dari Instagram @pejuangmasukptn, Rabu (30/8/2023) kini calon mahasiswa baru tidak perlu khawatir.

Link Simulasi SNBT:

Kemendikbid resmi memberikan Soal Simulasi SNBT 2024 yang tersedia di laman resmi SNPMB, yakni https://simulasi-tes.bppp.kemdikbud.go.id.

Cara Mengikuti Simulasi SNBT:

1. Mengisi Data Diri

Sebelum memulai tes, isi nama lengkap dan asal sekolah atau instansi terlebih dahulu

2. Pilih Sub Tes

Karena simulasi yang tersedia terbagi di setiap subtes, pilih subtes yang akan diujikan terlebih dahulu. Ada mata ujian Literasi Dalam Bahasa Indonesia, Literasi Dalam Bahasa Inggris, Pemahaman Bacaan dan Menulis, Penalaran Matematika, Penalaran Umum, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, dan Pengetahuan Kuantitatif.