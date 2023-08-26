Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ingin Kuliah di Vietnam, Ini Daftar 5 Kampus Internasional Terbaik

Richard Ariyanto , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |08:00 WIB
Ingin Kuliah di Vietnam, Ini Daftar 5 Kampus Internasional Terbaik
Sejumlah pilihan kampus terbaik di Vietnam (Foto: Engage EU)
A
A
A

JAKARTA – Vietnam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara. Jika ingin kuliah di sana, ada sejumlah universitas internasional terbaik di negeri Naga Biru tersebut.

Sejumlah universitas yang menyediakan kelas reguler dan kelas internasional. Keduanya jelas berbeda, kenapa? Karena kelas internasional lebih dikhususkan untuk untuk program kerja sama yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak universitas.Kerja sama yang bisa dilakukan oleh universitas sangatlah beragam, mulai dari program gelar bersama, gelar ganda (double degree) hingga pertukaran mahasiswa.

 BACA JUGA:

Namun, tahukah kalian, ternyata di Vietnam memiliki 5 universitas yang menyediakan kelas internasional juga loh! Penasaran? Berikut adalah daftar 5 universitas internasional yang terbaik di Vietnam menurut usnews.com, dikutip Minggu (27/8/2023).

 BACA JUGA:

Kampus Terbaik di Vietnam

 

1. Ton Duc Thang University

Ton Duc Thang University adalah universitas yang terletak di kota Ho Chi Minh. Universitas ini menyediakan 15 Program Studi seperti fisika kimia, Ilmu komputer, teknik sipil, teknik lingkungan dan lain-lainnya. Jangan salah, universitas ini masuk dalam urutan ke 36 dalam universitas terbaik se-Asia.

2. Duy Tan University

Duy Tan University adalah universitas yang terletak di kota Danang. Universitas ini menyediakan 9 program studi seperti Fisika, Teknik sipil, Teknik mesin dan kelistrikan, Fisika materi dan lain-lainnya. Walaupun sedikit, tetapi Universitas ini masuk pada urutan ke 57 dalam universitas terbaik se-Asia.

Halaman:
1 2
