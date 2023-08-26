Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Museum dan Cagar Budaya Dikelola Lebih Serius usai Pengembalian 4 Arca dari Belanda

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:50 WIB
Museum dan Cagar Budaya Dikelola Lebih Serius usai Pengembalian 4 Arca dari Belanda
Museum dan Cadar Budaya memprioritaskan cagar budaya dan situs sejarah (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA - Kembalinya 4 arca dari Belanda ke tanah air yakni Arca Durga, Mahakala, Nandishvara, dan Ganesha, sebagai bagian awal dari rangkaian artefak yang kembali ke Indonesia di tahun ini. Ketiganya sudah tiba di Museum Nasional Indonesia (MNI). Berkaca dari momen ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, fokus mengelola Museum dan Cagar Budaya (MCB) sebagai upaya perbaikan, pelestarian, dan pemeliharaan museum dan warisan budaya nasional. 

Nadiem menyambut dengan hangat kembalinya empat arca peninggalan Kerajaan Singasari dari Belanda ke Tanah Air. Upaya repatriasi ini telah dimulai Kemendikbudristek sejak tahun 2021 dan secara resmi disepakati kedua negara pada 10 Juli 2023 lalu.

Pemerintah Indonesia dalam seremoni kesepakatan tersebut diwakili oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Hilmar Farid. 

 MCB merupakan lembaga di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang saat ini mengemban tanggung jawab atas pengelolaan 18 museum dan galeri serta 34 situs cagar budaya nasional di Indonesia. MCB menyampaikan komitmennya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menerapkan standar terbaik dalam upaya melestarikan warisan budaya Indonesia.

 BACA JUGA:

“Kami akan segera meresmikan MCB tahun ini, sistem yang lebih profesional sudah mulai kami bentuk, menyadari selama ini masih banyak ruang perbaikan dan peningkatan pengelolaan untuk permuseuman dan cagar budaya di Indonesia. Dengan implementasi standar dan praktik terbaik dalam perawatan dan pemeliharaan museum dan cagar budaya, kami berharap dapat menghadirkan museum dan cagar budaya yang dengan tingkat pelayanan yang lebih baik," kata Ahmad Mahendra selaku Plt Kepala Museum dan Cagar Budaya dalam keterangan resmi kepada Okezone, Sabtu (26/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/65/3173537/museum-jwLO_large.jpg
Sambut Hari Museum Indonesia, RUU Permuseuman Momentum Penguatan Kebudayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/624/3084297/digitalisasi-museum-ini-pesan-menteri-kebudayaan-fadli-zon-T3RToTihFu.jfif
Digitalisasi Museum, Ini Pesan Menteri Kebudayaan Fadli Zon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/624/3081274/menteri-kebudayaan-ingin-museum-jadi-pusat-edukasi-dan-literasi-bukan-tempat-artefak-mn2KlIxhBt.jpg
Menteri Kebudayaan Ingin Museum Jadi Pusat Edukasi dan Literasi, Bukan Tempat Artefak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/624/3077779/5-tempat-edukasi-di-singapura-dari-museum-hingga-eksplorasi-luar-angkasa-19JqM5YR07.png
5 Tempat Edukasi di Singapura, dari Museum hingga Eksplorasi Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/65/3073570/begini-wajah-baru-museum-nasional-indonesia-yang-kembali-dibuka-wiMPWcnrdJ.jpg
Begini Wajah Baru Museum Nasional Indonesia yang Kembali Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073159/museum-nasional-resmi-dibuka-hari-ini-begini-penampakan-terbaru-pasca-kebakaran-v4mVqJnGL8.jpg
Museum Nasional Resmi Dibuka Hari Ini, Begini Penampakan Terbaru Pasca-kebakaran
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement