Museum dan Cagar Budaya Dikelola Lebih Serius usai Pengembalian 4 Arca dari Belanda

JAKARTA - Kembalinya 4 arca dari Belanda ke tanah air yakni Arca Durga, Mahakala, Nandishvara, dan Ganesha, sebagai bagian awal dari rangkaian artefak yang kembali ke Indonesia di tahun ini. Ketiganya sudah tiba di Museum Nasional Indonesia (MNI). Berkaca dari momen ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, fokus mengelola Museum dan Cagar Budaya (MCB) sebagai upaya perbaikan, pelestarian, dan pemeliharaan museum dan warisan budaya nasional.

Nadiem menyambut dengan hangat kembalinya empat arca peninggalan Kerajaan Singasari dari Belanda ke Tanah Air. Upaya repatriasi ini telah dimulai Kemendikbudristek sejak tahun 2021 dan secara resmi disepakati kedua negara pada 10 Juli 2023 lalu.

Pemerintah Indonesia dalam seremoni kesepakatan tersebut diwakili oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Hilmar Farid.

MCB merupakan lembaga di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang saat ini mengemban tanggung jawab atas pengelolaan 18 museum dan galeri serta 34 situs cagar budaya nasional di Indonesia. MCB menyampaikan komitmennya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menerapkan standar terbaik dalam upaya melestarikan warisan budaya Indonesia.

“Kami akan segera meresmikan MCB tahun ini, sistem yang lebih profesional sudah mulai kami bentuk, menyadari selama ini masih banyak ruang perbaikan dan peningkatan pengelolaan untuk permuseuman dan cagar budaya di Indonesia. Dengan implementasi standar dan praktik terbaik dalam perawatan dan pemeliharaan museum dan cagar budaya, kami berharap dapat menghadirkan museum dan cagar budaya yang dengan tingkat pelayanan yang lebih baik," kata Ahmad Mahendra selaku Plt Kepala Museum dan Cagar Budaya dalam keterangan resmi kepada Okezone, Sabtu (26/8/2023).