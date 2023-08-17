JAKARTA -Teori resepsi sastra serta penerapanya merupakan salah satu ilmu terapan pada jurusan bahasa.
Sebab resepsi sastra atau disebut juga estetika resepsi memang sudah tidak asing bagi telinga pengamat sastra Indonesia. Dalam penerapannya terdapat 3 disiplin ilmu satra yang masing-masing diantaranya meliputi teori sastra, sejarah sastra dan kritik sastra. Namun ada ulasan satu ini akan membahas lebih detail dan fokus terkait teori sastra serta penerapannya.
Berikut Okezone merangkum beberapa sumber,terkait teori resepsi sastra dan penerapannya dari Karya Imran T. Abdullah,(1991, hal 72-73:
Dalam buku ini menjelaskan bahwa teori resepsi sastra secara singkat disebut juga aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu . Dalam memberikan sambutan dan tanggapan tentunya dipengaruhi oleh factor ruang, waktu, dan golongan social.
Dengan begitu teori ini melihat cara-cara teks sastra mempengaruhi pembaca secara intelektual (retorik/gudang bacaan) dan secara aktif atau perasaan. Secara spesifiknya teori ini menganalisis peran pembaca dalam memberikan interpretasi terhadap karya teks sastra.