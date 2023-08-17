Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Teori Resepsi Sastra dan Penerapannya

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |11:26 WIB
Teori Resepsi Sastra dan Penerapannya
Ilustrasi Teori Resepsi Sastra (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA -Teori resepsi sastra serta penerapanya merupakan salah satu ilmu terapan pada jurusan bahasa.

Sebab resepsi sastra atau disebut juga estetika resepsi memang sudah tidak asing bagi telinga pengamat sastra Indonesia. Dalam penerapannya terdapat 3 disiplin ilmu satra yang masing-masing diantaranya meliputi teori sastra, sejarah sastra dan kritik sastra. Namun ada ulasan satu ini akan membahas lebih detail dan fokus terkait teori sastra serta penerapannya.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber,terkait teori resepsi sastra dan penerapannya dari Karya Imran T. Abdullah,(1991, hal 72-73:

Dalam buku ini menjelaskan bahwa teori resepsi sastra secara singkat disebut juga aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu . Dalam memberikan sambutan dan tanggapan tentunya dipengaruhi oleh factor ruang, waktu, dan golongan social.

Dengan begitu teori ini melihat cara-cara teks sastra mempengaruhi pembaca secara intelektual (retorik/gudang bacaan) dan secara aktif atau perasaan. Secara spesifiknya teori ini menganalisis peran pembaca dalam memberikan interpretasi terhadap karya teks sastra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement