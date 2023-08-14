Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kronologi Maba Universitas Brawijaya Pingsan Kelelahan saat Ospek, Ada 30 Orang

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |13:40 WIB
Kronologi Maba Universitas Brawijaya Pingsan Kelelahan saat Ospek, Ada 30 Orang
Mahasiswa Universitas Brawijaya kelelahan saat ospek (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

 

JAKARTA - Universitas Brawijaya (UB) memberikan klarifikasi terkait beredarnya foto foto mahasiswa pingsan karena kelelahan saat ospek. Menurut pihak kampus, para mahasiswa bukan pingsan, hanya sedang beristirahat di tenda.

Pihak kampus menjelaskan pelaksanaan PKKMABA (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru). Pasalnya foto puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) beredar di media sosial.

Ketua Pelaksana Raja Brawijaya Pugoh Ananta Putra mengungkapkan, ada empat ribu mahasiswa baru (maba) yang mengikuti kegiatan gladi bersih pembukaan ospek. Ia meluruskan informasi foto-foto yang viral beredar ini, salah satunya di antara mereka hanya beristirahat sebentar di tenda, namun dinarasikan mereka tumbang.

Berikut kronologi kejadian saat ospek:

Minggu (13/8/2023), mahasiswa mengikuti ospek sekitar 3-4 jam. Mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 11.00.

(Kalau yang pingsan itu penyebabnya) kita konfirmasi, di foto itu mereka hanya istirahat tidak ada yang pingsan, mereka sakit ditandu dan di foto disebut mereka tumbang," ucap Pugoh Ananta Putra, dikonfirmasi usai konferensi pers pada Senin (14/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/519/3057765/universitas_brawijaya-0lW4_large.jpg
Viral Acara Dugem di Kampus, Universitas Brawijaya: Hanya untuk Menarik Maba ke UKM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/65/3057640/viral-pengenalan-ukm-mahasiswa-baru-universitas-brawijaya-dengan-musik-dj-1FMmN9PpPw.jpg
Viral Pengenalan UKM Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya dengan Musik DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/65/3033411/dosen-ub-olah-limbah-pisang-dan-enceng-gondok-untuk-tingkatkan-produktivitas-padi-2wVT0Ybcw8.jpg
Dosen UB Olah Limbah Pisang dan Enceng Gondok untuk Tingkatkan Produktivitas Padi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/65/3021956/bikin-nyaman-mahasiswa-universitas-brawijaya-modernisasi-fasilitas-perpustakaan-h0AW25cjmq.jfif
Bikin Nyaman Mahasiswa, Universitas Brawijaya Modernisasi Fasilitas Perpustakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/65/3021954/gelagat-mencurigakan-dosen-ub-malang-yang-dilaporkan-hilang-2-minggu-iCNjQ5zhvG.jpg
Gelagat Mencurigakan Dosen UB Malang yang Dilaporkan Hilang 2 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/65/3021637/dosen-universitas-brawijaya-dilaporkan-hilang-kontak-secara-misterius-selama-dua-minggu-zQWJXfSwU5.jpg
Dosen Universitas Brawijaya Dilaporkan Hilang Kontak Secara Misterius Selama Dua Minggu
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement