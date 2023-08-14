Kronologi Maba Universitas Brawijaya Pingsan Kelelahan saat Ospek, Ada 30 Orang

JAKARTA - Universitas Brawijaya (UB) memberikan klarifikasi terkait beredarnya foto foto mahasiswa pingsan karena kelelahan saat ospek. Menurut pihak kampus, para mahasiswa bukan pingsan, hanya sedang beristirahat di tenda.

Pihak kampus menjelaskan pelaksanaan PKKMABA (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru). Pasalnya foto puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) beredar di media sosial.

Ketua Pelaksana Raja Brawijaya Pugoh Ananta Putra mengungkapkan, ada empat ribu mahasiswa baru (maba) yang mengikuti kegiatan gladi bersih pembukaan ospek. Ia meluruskan informasi foto-foto yang viral beredar ini, salah satunya di antara mereka hanya beristirahat sebentar di tenda, namun dinarasikan mereka tumbang.

Berikut kronologi kejadian saat ospek:

Minggu (13/8/2023), mahasiswa mengikuti ospek sekitar 3-4 jam. Mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 11.00.

(Kalau yang pingsan itu penyebabnya) kita konfirmasi, di foto itu mereka hanya istirahat tidak ada yang pingsan, mereka sakit ditandu dan di foto disebut mereka tumbang," ucap Pugoh Ananta Putra, dikonfirmasi usai konferensi pers pada Senin (14/8/2023).