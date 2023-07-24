Untar Pecahkan Rekor Muri Cetak Guru Besar Hukum Bisnis Berusia 38 Tahun, Ini Sosoknya

JAKARTA - Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengukuhkan Ariawan Gunadi, sebagai Profesor dan dosen tetap bidang ilmu hukum bisnis.

Pengukuhan ini memecahkan rekor Muri sebagai Profesor termuda Bidang Hukum Bisnis di Indonesia, yang sebelumnya meraih gelar Doktor saat berusia 38 tahun dan saat itu dinyatakan lulus dengan predikat cum laude.

Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Rektor Universitas Tarumanagara, Agustinus, dan disaksikan Dekan Fakultas Hukum Untar Ahmad Sudiro, Pimpinan Yayasan Tarumanagara dan undangan yang lain.

Prof Ariawan Gunadi merupakan kelahiran Jakarta, 19 Maret 1985. Dia adalah mahasiswa bimbingan Prof. Dr. Ahmad Sudiro, sejak menjadi mahasisiwa S1 di Fakultas Hukum Untar.

“Raihan Guru Besar hukum bisnis termuda ini merupakan presitasi yang luar biasa, apalagi beliau masih sangat muda, “ kata Sudiro, yang juga guru besar tetap fakultas hukum Untar, Senin (24/7/2023).

Sementara itu, Ariawan Gunadi, mengaku, capaian yang diraih dalam dunia pendidikan ini, bisa dijadikan motivasi bagi generasi muda agar lebih bisa berkarya dan bagi kebaikan bangsa,

“Saya berharap capaian ini memiliki impact yang konkrit untuk masyarakat. Saya juga memiliki prinsip untuk "Ora et Labora", yaitu berdoa dan terus belajar karena bersama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin,” ujarnya.