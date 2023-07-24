Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Untar Pecahkan Rekor Muri Cetak Guru Besar Hukum Bisnis Berusia 38 Tahun, Ini Sosoknya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |15:27 WIB
Untar Pecahkan Rekor Muri Cetak Guru Besar Hukum Bisnis Berusia 38 Tahun, Ini Sosoknya
Ariawan Gunadi/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengukuhkan Ariawan Gunadi, sebagai Profesor dan dosen tetap bidang ilmu hukum bisnis.

Pengukuhan ini memecahkan rekor Muri sebagai Profesor termuda Bidang Hukum Bisnis di Indonesia, yang sebelumnya meraih gelar Doktor saat berusia 38 tahun dan saat itu dinyatakan lulus dengan predikat cum laude.

Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Rektor Universitas Tarumanagara, Agustinus, dan disaksikan Dekan Fakultas Hukum Untar Ahmad Sudiro, Pimpinan Yayasan Tarumanagara dan undangan yang lain.

Prof Ariawan Gunadi merupakan kelahiran Jakarta, 19 Maret 1985. Dia adalah mahasiswa bimbingan Prof. Dr. Ahmad Sudiro, sejak menjadi mahasisiwa S1 di Fakultas Hukum Untar.

“Raihan Guru Besar hukum bisnis termuda ini merupakan presitasi yang luar biasa, apalagi beliau masih sangat muda, “ kata Sudiro, yang juga guru besar tetap fakultas hukum Untar, Senin (24/7/2023).

Sementara itu, Ariawan Gunadi, mengaku, capaian yang diraih dalam dunia pendidikan ini, bisa dijadikan motivasi bagi generasi muda agar lebih bisa berkarya dan bagi kebaikan bangsa,

“Saya berharap capaian ini memiliki impact yang konkrit untuk masyarakat. Saya juga memiliki prinsip untuk "Ora et Labora", yaitu berdoa dan terus belajar karena bersama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180352/untar-ZEsx_large.jpg
Angkat Disertasi Teknologi Asuransi, Fankar Umran Raih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162478/mnc_group-7oNA_large.jpg
MNC Group dan UNTAR Jalin Kemitraan Strategis untuk Pengembangan Kompetensi Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162466/rektor_untar-yovp_large.jpg
Rektor UNTAR: Angela Tanoesoedibjo Sosok Muda yang Inspiratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162446/angela-fZBa_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ingatkan Pentingnya Soft Skill dan Adaptasi di Kuliah Umum UNTAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/65/3072358/untar-gandeng-3-universitas-di-australia-BF7bFHYmoc.jpg
Untar Gandeng 3 Universitas di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/65/3072142/bos-bca-hingga-kai-kumpul-bareng-bahas-bisnis-masa-depan-EWzqirt9K7.jpg
Bos BCA hingga KAI Kumpul Bareng Bahas Bisnis Masa Depan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement