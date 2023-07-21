Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

BVI Gandeng Siswa SMA Pradita Dirgantara Jadi Sustainable Pengembangan IKN Nusantara

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:15 WIB
BVI Gandeng Siswa SMA Pradita Dirgantara Jadi Sustainable Pengembangan IKN Nusantara
Foto: SMA Pradita Dirgantara
A
A
A

BOYOLALI - Bureau Veritas Indonesia (BVI) melakukan kunjungan ke SMA Pradita Dirgantara Solo di Boyolali (SMA PD). BVI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengetesan, inspeksi, dan sertifikasi termasuk sustainability (keberlanjutan).

Workshop sustainability ini berlangsung pada 20 Juli 2023 di Auditorium, gedung SMA Pradita Dirgantara, Boyolali, Jawa Tengah.

Kegiatan ini akan mempertemukan para ahli keberlanjutan Bureau Veritas Indonesia dengan pemikiran cerdas siswa siswi SMA Pradita Dirgantara dalam mengeksplorasi tantangan keberlanjutan kritis dan menemukan solusi inovatif.

BVI hadir di depan seluruh civitas SMA PD dan melakukan sharing session bertajuk "Empowering Youths to Create a Better Future with Bureau Veritas Indonesia". Direktur PT Bureau Veritas Indonesia, Didie Tedjosumirat, mewakili manajemen BVI dalam pembukaan acara ini.

Direktur Utama dan Pengembangan SMA PD, Kolonel Ari Presmena Tarigan mengatakan, bahwa kunjungan BVI ini sudah begitu ditunggu civitas SMA PD. Khususnya siswa yang memiliki ketertarikan khusus terhadap konsep sustainability dan climate change.

“Pradita ini adalah sekolah sains. Sharing session bersama BVI ini tentu akan memotivasi siswa-siswi untuk berpikir kritis, khususnya terhadap konsep sustainability sosio ekologis untuk pembangunan berkelanjutan. Termasuk salah satunya tentang climate change” ujar Tarigan, Jumat (21/7/2023).

Sementara itu, Head of Sales & Marketing BVI Kidung Ajisurya sangat antusias saat memberikan paparan di depan siswa kelas 10, 11, dan 12.

Kidung juga mengajak generasi muda untuk berpikir kritis di lingkungan sosialnya, termasuk salah satunya tentang pengembangan IKN Nusantara.

Kidung juga mengajak siswa berpikir kritis melalui paper competition dengan topik “Sustainability Implementation in IKN Nusantara”.

“Nantinya, secara khusus, tiga siswa pemenang paper competition ini akan diundang ke kantor BVI di Jakarta dan melakukan presentasi tentang pengembangan IKN Nusantara,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
