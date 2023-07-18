Empat Mahasiswi Asal Malang Ciptakan Sedotan Ramah Lingkungan dari Porang

MALANG - Empat mahasiswi asal Malang berhasil mengembangkan sedotan ramah lingkungan dari bahan umbi porang. Ide penciptaan berawal dari penggunaan sedotan sekali pakai di Indonesia yang diperkirakan mencapai 93 juta buah setiap harinya.

Dari fenomena inilah empat mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengembangkan inovasi sedotan dengan bahan dasar umbi porang yang lebih ramah lingkungan.

Ketua tim Almi Sayyidatul Qo'idah mengatakan, tingginya kadar glukomanan pada porang membuatnya mudah larut dalam air. Hal inilah yang membuat mereka memilih umbi porang sebagai bahan utama.

"Porang ini unik, dia mudah larut dengan air dan setidaknya membutuhkan 2-3 jam untuk benar-benar larut dengan air, jadi sangat cocok jika digunakan sebagai sedotan sekali pakai,” kata Almi Sayyidatul Qo'idah, Selasa (18/7/2023).

Menariknya, pengembangan sedotan itu tidak serta merta menghilangkan nutrisi yang terkandung pada porang. Namun bisa dikonsumsi usai digunakan sebagai sedotan. Beberapa nutrisi tersebut dapat menstabilkan gula darah, menjaga kestabilan pencernaan, hingga mencegah penyakit kanker.

“Pembuatan sedotan ini tidak menghilangkan kandungan yang ada di umbi porang. Jadi masih memiliki efek. Sedotan ini nantinya juga tidak meninggalkan bekas karena mudah larut dalma air serta bisa dikonsumsi,” jelas mahasiswi jurusan Psikologi itu.